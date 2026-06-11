我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭Nvidia徵才1特質最重要「這種人無價」

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

山東考生倡性同意年齡14歲提高到18歲登熱搜 影片遭下架

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
山東高考生提出提高性同意年齡的意見。(視頻截圖)
山東高考生提出提高性同意年齡的意見。(視頻截圖)

中國日前舉行高考，山東一名女學生在考場外受訪時表示，希望「性同意年齡」由14歲提高到18歲，由於眾多網友對該考生的觀點表示支持，引爆了海量關注，短短一天內，該段採訪影片便遭微博抖音等所有內地主流社交平台急速刪除或下架，女生個資也被人肉開盒。

中央社綜合港媒報導，8日山東一個高考考場外，有一名女學生接受記者採訪，被問及試題難不難時，她表示還可以；接著記者詢問還有什麼想說的，女學生思索後表示，希望「提高性同意年齡到18歲」。

該影片在網路上引起廣泛傳播，但當天隨即遭微博、抖音等中國社群媒體平台下架，平台並未透露原因。影片下架後，該女學生的姓名、學校、家庭住址等個資被網友公開，還出現針對她的攻擊言論，認為該影片存在擺拍嫌疑。

話題在網路上持續發酵，「高考女生視頻被下架」一度登上微博熱搜第二名。

在微博，有許多女性網友紛紛跳出來，以「本人來了」開頭，表示「我支持將法定性同意年齡提高至18歲」。不少網友留言讚賞女孩的勇敢、為千萬個女生發聲，「這世界就要有人站出來說不」。

有網友表示，「14歲不能騎電動車、不能打遊戲、不能買菸酒，卻能性同意」、「青春期談戀愛都叫早戀被嚴防死守，14歲性同意不覺得割裂嗎？」、「反對的都是想找未成年的」。也有網友批評平台影片下架的行為，「這類視頻的熱度也一直被壓著」、「誰心裡有鬼心知肚明」。

但也有網民認為，性同意年齡調整屬於重大立法議題，需嚴謹論證，不適合在高考敏感期由熱點輿論倉促推動，並認為下架影片是為防止事件持續發酵導致女生被網暴或起底。

報導指出，性同意年齡是是指法律規定的、低於該年齡的個人不具備法律上同意性行為的資格，與低於此年齡者發生性行為無論對方是否自願均構成犯罪。

中國性同意年齡是以女性「發育程度」作為確立依據。原則上均認定未滿14歲的未成年女子為幼女。按刑法規定，「姦淫不滿14周歲幼女的，以強姦論，從重處罰」。

精華 FAQ

  • 她在高考考場外受訪時表示，希望中國的性同意年齡由14歲提高到18歲，認為這是保護未成年人的必要制度調整，也引發大量討論。

  • 影片在網路上快速傳播並衝上熱搜後，很快被微博、抖音等中國主流平台下架，平台未說明原因，之後還出現個資外洩與網暴情形。

  • 支持者認為14歲門檻過低，與未成年人保護不符；反對者則認為這屬重大立法議題，應經嚴謹論證，不宜在輿論熱點中倉促推動。

高考 微博 抖音

上一則

寶家族成員再+1 旅韓大熊貓「愛寶」三胎產女

下一則

特斯拉FSD中國實測片火了 全程脫手跑掛壁公路 馬斯克也轉發

延伸閱讀

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
為高考靜音…遼寧3歲比格犬連3年「物理閉麥」登熱搜

為高考靜音…遼寧3歲比格犬連3年「物理閉麥」登熱搜
最少與30多人裸聊、約砲未成年？ 中29歲泳將：被盜號

最少與30多人裸聊、約砲未成年？ 中29歲泳將：被盜號
香港巴士上非禮中學女生 遭路人拍下PO網 65歲男被逮

香港巴士上非禮中學女生 遭路人拍下PO網 65歲男被逮

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多