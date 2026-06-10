「好痛」…73歲老婦上皮拉提斯課骨折 教練只讓她「深呼吸」

圖為71歲的「瑜伽奶奶」白金芹在天津某健身會所與年輕人一起鍛鍊；示意圖，與本事件無關。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海73歲婦人上皮拉提斯課後疑因動作過大而骨折，家屬指控教練處置不當。

上海73歲婦人上皮拉提斯課後疑因動作過大而骨折，家屬指控教練處置不當。 重點二： 店主稱已即時停課、陪同就醫並全額支付檢查費，雙方對責任歸屬爭議升高。

店主稱已即時停課、陪同就醫並全額支付檢查費，雙方對責任歸屬爭議升高。 重點三：家屬與店方互指私了索賠與公開隱私，雙方表示將透過司法程序解決。

一名上海女網友近日在社群平台發文投訴，指其73歲的母親在皮拉提斯（Pilates，又稱普拉提）課堂上，因教練指導動作幅度過大導致骨折，痛批教練不專業且推卸責任。隨後，涉事皮拉提斯店主也發文，強調事發當下已立即停課排查，並全額支付醫療費 、退還6900元人民幣（約1024美元）未上完的課時費，但因拒絕家屬私了索賠的要求，遭對方在網路投訴，店主直言「被碰瓷」，雙方均表示將透過司法程序解決爭議。

揚子晚報報導，當事人家屬發文指出，5月19日母親上課時因動作幅度過大，當場高喊「好痛」、「好像有東西斷了」，但教練並未停止檢查，僅要求其「深呼吸」，直到兩天後前往醫院檢查，才確診為不完全性骨折。家屬怒斥教練失誤導致母親受傷，事後還拒不道歉。

針對指控，涉事店主坦承骨折事件發生於5月19日的一對一私教課。當天學員在坐姿進行抬手臂（肩屈）動作時反映胸椎肋骨不適，她當下以為是運動常見的「岔氣」，便引導學員躺下透過呼吸調節膈肌張力，學員隨後表示症狀緩解，後半段40分鐘課程皆躺著進行下肢動作。下課時學員並未再提及不適，直到5月21日下午接獲學員電話反映身體不適，她立即放下工作、10分鐘內趕到並接送其就醫。

店主回憶，她隨後三次陪同老婦就醫檢查、拿報告並全額支付CT（電腦斷層）及核磁共振等檢查費用。醫生診斷後表示並無大礙，僅需貼藥膏在家休養、多散步活血化瘀。

店主指出，該名學員是上海的女兒透過同事介紹來報名，希望能藉由皮拉提斯與嬋柔（Gyrotonic）運動，幫助獨居當地的母親做身體功能復健並延緩肌肉萎縮。上課前老婦曾告知2024年曾發生過一次嚴重骨折並住院一個多月，且患有高血壓、腰椎受過傷。

店主強調，自己擁有加拿大斯多特皮拉提斯（STOTT PILATES）全認證及國際嬋柔一級認證，此前老婦與家屬也對教學高度認可，不料老婦受傷後女兒提出8000元至1萬8000元人民幣不等的私了賠償方案，在他拒絕並堅持「走正常司法程序」後，家屬便在大眾點評上給予差評，並在網路上公開指控。家屬隨後也反擊，控訴店主未經同意便公開母親的就診醫院與個人隱私診斷紀錄。

針對高齡長者是否適宜練習皮拉提斯，健身業內人士與醫學專家指出，皮拉提斯低衝擊、側重核心與關節控制，確實適配老年人群，能改善體態與日常自理能力，但前提必須經過專業評估與指導。