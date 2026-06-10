鋸牙、剪尾…重慶男虐狗 逾百人連夜抗議 促公安徹查

現場抗議人士。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 重慶李姓男子遭指長期以免費領養名義虐待貓狗。

重慶李姓男子遭指長期以免費領養名義虐待貓狗。 重點二： 幼犬被發現牙齒遭鋸平、尾巴剪斷且多處骨折。

幼犬被發現牙齒遭鋸平、尾巴剪斷且多處骨折。 重點三：逾百名義工與市民連夜抗議，警方帶離部分人士。

重慶近日爆發一起由「虐狗爭議」引發的大規模群眾聚集事件。事件主角為39歲李姓男子，外界指他長期以「免費領養」名義施虐貓狗，引發動保人士與網友強烈不滿；事件持續發酵後，逾百名義工與市民連日聚集在李男居住小區外抗議，部分人員甚至在現場與警方發生拉鋸，多名義工被帶離現場。

涉事李姓男子為重慶市居民，過去曾因在山姆會員店反覆排隊領取試吃、並使用自備容器大量打包食物，被網友戲稱為「山姆打包哥」。他被指在社群平台以「領養」方式取得多隻貓狗。日前，當地居民報警稱，李某在重慶兩江新區大石壩街道一處小區內涉嫌對犬隻施暴。

隨後，多名動保志工及熱心民眾趕赴現場，在樓道及住宅周邊發現一隻傷勢嚴重的幼犬。該犬經送醫後被診斷為牙齒遭鋸平、尾巴被剪斷、全身多處骨折，傷情極其嚴重。

7日至8日間，大量義工與市民自發聚集至李某住所所在小區外，舉牌要求徹查虐狗者。據現場目擊者描述，抗議人數一度達數百人，現場有人攜帶寵物 到場聲援，並持續通宵守候。抗議者高喊口號、舉出反對虐待動物標語，要求當局介入調查。

隨著聚集人數增加，現場秩序逐漸緊張。多段網傳影片顯示，警方在現場維持秩序，並對部分聚集人員進行勸離與帶離。有動保志工表示，部分義工在現場被警方帶走，引發現場人群情緒激動，抗議行動持續至深夜仍未平息。

有參與者指出，除已發現的受傷犬隻外，還有多起疑似領養後失蹤或死亡的案例在網路流傳，不少民眾認為事件可能涉及長期行為模式，因此要求徹底調查。不過，警方目前尚未就虐狗指控作出正式定性。當地派出所人員曾表示，現階段主要以「現有法律框架內可適用條款」進行處置，並指出虐待動物相關指控仍需進一步證據調查。

9日晚間，大石壩街道辦事處發布通報稱，公安機關已對李某立案調查，其家中三隻小狗已送往寵物醫院及動物收容所救治與寄養。通報同時呼籲民眾如掌握相關線索應向警方反映。

截至目前，案件仍在進一步調查中，而圍繞虐狗指控與現場抗議所引發的社會爭議仍在持續延燒。