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廣東男發現1條沒血清可解毒的蛇 活活踩死牠…網友吵翻

中國新聞組／廣州9日電
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路邊被發現的虎斑頸槽蛇。（視頻截圖）
路邊被發現的虎斑頸槽蛇。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：廣東男子路邊發現虎斑頸槽蛇後，踩住蛇頭將其活活踩死。
  • 重點二：影片曝光後引發兩極爭論，支持者主張公共安全與自保優先。
  • 重點三：反對者批評隨意殺蛇違法，並指出其可能屬國家三有保護動物。

近日，一段視頻引發廣泛關注。視頻中，一名廣東男子在路邊發現一條虎斑頸槽蛇，隨即用腳死死踩住蛇頭，並持續用力將其活活踩死。畫面曝光後，男子粗暴行為與對野生動物的處置方式，迅速在社群平台上掀起兩極化的激烈辯論。

針對此事件，網友聲音分歧嚴重。部分網友站在「公共安全」與對毒蛇的恐懼立場，對男子的行為表示理解，指出：「這蛇的神經毒至今仍沒有直接的血清解毒」，直言「雖然有些殘忍，但還是支持」，甚至反駁反對者：「這哪冒出來的聖人？每年那麼多被毒死的人怎麼不說？要麼毒蛇全部送你家去養。」

然而，另一派網友則強烈譴責這種隨意殺戮的行為，並從法律與科普角度進行抨擊：「支持？你是在支持犯罪吧。根據國家林草局名錄、百度百科及央視報導，虎斑頸槽蛇是國家『三有』保護動物，隨意捕捉違法。」有網民藉此提醒大眾，面對野生蛇類應保持冷靜：「見到蛇，先百度看是不是保護動物再殺也不遲，免得吃牢飯。」

此外，論戰也延伸到了因果報應與迷信的爭議。有網友感嘆：「隨意殘害生命的行為會受到報應的，不要不信，這是因果。」並分享身邊人因虐殺蛇類隨後罹患腦梗的案例。但此番言論隨即遭到反對者痛批：「這麼咒人的，你也是本事了……只敢活在網上嗎？」也有理性的第三方網民表示：「我不打蛇，只是不相信封建迷信。」

律師與野生動物保護專家則提醒，野生蛇類多屬於受法律保護的「三有」動物（有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物），私自捕殺恐面臨法律制裁。若在戶外遭遇蛇類，應主動繞道避開，切勿盲目捕捉或獵殺，以免在觸犯法律的同時，也讓自己陷入被毒蛇反噬的危險之中。

男子在路邊發現一條虎斑頸槽蛇，用腳踩住蛇頭再用力踩死。（視頻截圖）
男子在路邊發現一條虎斑頸槽蛇，用腳踩住蛇頭再用力踩死。（視頻截圖）

男子在路邊發現一條虎斑頸槽蛇，用腳踩住蛇頭再用力踩死。（視頻截圖）
男子在路邊發現一條虎斑頸槽蛇，用腳踩住蛇頭再用力踩死。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 男子在路邊發現一條虎斑頸槽蛇後，直接用腳踩住蛇頭，並持續施力將其活活踩死。畫面曝光後，因手段過於粗暴而引發網路熱議。

  • 支持者多從公共安全與對毒蛇恐懼出發，認為應先處理危險；反對者則強調野生動物保護與法律問題，指出虎斑頸槽蛇可能屬三有動物。

  • 專家提醒，戶外遇蛇應先保持冷靜並繞道避開，不要隨意捕捉或獵殺；律師則指出若涉及受保護野生動物，私自捕殺可能面臨法律制裁。

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