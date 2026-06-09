「巨貪」白天輝曝犯案細節 單筆受賄金額竟超過11億

中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝受賄案細節近日曝光。（取材自長安街知事）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 白天輝任內受賄合計11.08億餘元，單筆高達11.03億餘元。

白天輝任內受賄合計11.08億餘元，單筆高達11.03億餘元。 重點二： 他利用職務便利推動海外項目收購，並協助行賄人規避監管。

他利用職務便利推動海外項目收購，並協助行賄人規避監管。 重點三：法院認定其犯罪極其嚴重，最終核准死刑並依法執行。

中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝受賄案細節近日曝光。人民法院案例庫公布的參考案例顯示，白天輝利用職務便利收受賄賂共計11.08億餘元（人民幣，下同），其中「單筆受賄數額就高達11.03億餘元」，並協助推動海外項目收購及規避監管。白天輝已於2025年12月9日被依法執行死刑 。

長安街知事報導，人民法院案例庫6月2日公布白天輝受賄案，釋明受賄罪適用死刑及重大立功從寬處罰的裁量標準。案例顯示，白天輝曾任中國華融國際控股有限公司黨委副書記、董事及總經理。2014年至2018年間，他利用職務便利，為有關單位在項目收購、企業融資等事項上謀取利益，非法收受財物共計折合11.08億餘元。

其中，為促成其任職公司收購行賄人的海外項目，白天輝不僅與行賄人共同策畫收購方式和操作手段，還協助規避監管措施。案例披露，其單筆受賄金額達11.03億餘元。

法院指出，白天輝身為國有金融機構工作人員，利用職權推動以高價收購海外項目，使巨額國有資產面臨風險，並嚴重危及國家金融安全。案發後，11.08億餘元受賄所得中僅6.3億餘元被追繳，尚有部分財物未追回。

天津市第二中級人民法院於2024年5月22日一審判決白天輝犯受賄罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。白天輝提出上訴後，天津市高級人民法院於2025年2月駁回上訴。最高人民法院同年12月5日核准死刑裁定，天津市第二中級人民法院於12月9日依法執行死刑。

案例並指出，白天輝到案後曾檢舉揭發他人涉嫌重大職務犯罪線索，經查證屬實，依法構成重大立功表現。不過，法院認為其檢舉內容與自身受賄犯罪存在直接關聯，且綜合考量其犯罪數額、造成損失、一審後翻供否認大部分犯罪事實等情節，最終認定不符合從寬處罰條件，依法核准死刑。