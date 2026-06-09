我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

「巨貪」白天輝曝犯案細節 單筆受賄金額竟超過11億

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝受賄案細節近日曝光。（取材自長安街知事）
中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝受賄案細節近日曝光。（取材自長安街知事）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：白天輝任內受賄合計11.08億餘元，單筆高達11.03億餘元。
  • 重點二：他利用職務便利推動海外項目收購，並協助行賄人規避監管。
  • 重點三：法院認定其犯罪極其嚴重，最終核准死刑並依法執行。

中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝受賄案細節近日曝光。人民法院案例庫公布的參考案例顯示，白天輝利用職務便利收受賄賂共計11.08億餘元（人民幣，下同），其中「單筆受賄數額就高達11.03億餘元」，並協助推動海外項目收購及規避監管。白天輝已於2025年12月9日被依法執行死刑

長安街知事報導，人民法院案例庫6月2日公布白天輝受賄案，釋明受賄罪適用死刑及重大立功從寬處罰的裁量標準。案例顯示，白天輝曾任中國華融國際控股有限公司黨委副書記、董事及總經理。2014年至2018年間，他利用職務便利，為有關單位在項目收購、企業融資等事項上謀取利益，非法收受財物共計折合11.08億餘元。

其中，為促成其任職公司收購行賄人的海外項目，白天輝不僅與行賄人共同策畫收購方式和操作手段，還協助規避監管措施。案例披露，其單筆受賄金額達11.03億餘元。

法院指出，白天輝身為國有金融機構工作人員，利用職權推動以高價收購海外項目，使巨額國有資產面臨風險，並嚴重危及國家金融安全。案發後，11.08億餘元受賄所得中僅6.3億餘元被追繳，尚有部分財物未追回。

天津市第二中級人民法院於2024年5月22日一審判決白天輝犯受賄罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。白天輝提出上訴後，天津市高級人民法院於2025年2月駁回上訴。最高人民法院同年12月5日核准死刑裁定，天津市第二中級人民法院於12月9日依法執行死刑。

案例並指出，白天輝到案後曾檢舉揭發他人涉嫌重大職務犯罪線索，經查證屬實，依法構成重大立功表現。不過，法院認為其檢舉內容與自身受賄犯罪存在直接關聯，且綜合考量其犯罪數額、造成損失、一審後翻供否認大部分犯罪事實等情節，最終認定不符合從寬處罰條件，依法核准死刑。

精華 FAQ

  • 他在2014年至2018年間利用職務便利，為有關單位在項目收購、融資等事項上謀利，非法收受財物折合11.08億餘元，且單筆受賄即達11.03億餘元，金額極其巨大。

  • 案例披露，白天輝為促成任職公司收購行賄人的海外項目，與對方共同策畫收購方式，並協助規避監管措施，單筆受賄金額高達11.03億餘元，創下極高紀錄。

  • 法院指出，他檢舉他人的線索雖查證屬實並構成重大立功，但內容與自身犯罪直接相關，且其涉案數額、造成損失及翻供否認多數事實等情節嚴重，故不予從寬。

死刑

上一則

中美爭搶拉美基建 阿根廷百億航道案 挺中團隊勝出

下一則

想看「憶秦娥」柴房…遊客紛赴影視基地 帶火陝西文旅

延伸閱讀

西藏前主席齊扎拉受賄1.58億人民幣 一審被判無期徒刑

西藏前主席齊扎拉受賄1.58億人民幣 一審被判無期徒刑
侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年
受賄金額巨大 中國前內蒙主席王莉霞被提起公訴

受賄金額巨大 中國前內蒙主席王莉霞被提起公訴
投毒殺害「游族」老董林奇 三體前CEO許垚被執行死刑

投毒殺害「游族」老董林奇 三體前CEO許垚被執行死刑

熱門新聞

26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬