「有時候真不想活」 重慶女看診說1句話 被強制住院35天

涉事女子指著精神病院。（取材自大風新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 重慶女子潘紅英自述因一句輕生言論被強制住院35天。

重慶女子潘紅英自述因一句輕生言論被強制住院35天。 重點二： 她兩度遭收治共161天，卻被鑑定為無明顯精神障礙。

她兩度遭收治共161天，卻被鑑定為無明顯精神障礙。 重點三：雖提告求償並要求刪除紀錄，衛健部門仍拒絕移除資料。

重慶一名女子因曾兩度被送往精神衛生中心收治，個人資料被納入衛生健康部門的嚴重精神障礙管理系統。儘管後續司法鑑定及多家醫院均認定她沒有明顯精神障礙、具備完全民事行為能力，但相關資料至今未被移除。她認為自己遭遇「被精神病」，除提起行政訴訟外，也持續爭取撤除系統紀錄，希望恢復正常生活。

大風新聞報導，現年55歲的潘紅英表示，2021年因伴侶長期失聯、獨自承擔育兒與經濟壓力，長期失眠焦慮，主動前往重慶市渝中區精神衛生中心求診。在向醫師傾訴生活困境時，她脫口而出「有時候真的不想活了」，被認定存在自殺及傷害孩子風險。她稱，自己原本僅希望取得安眠藥改善睡眠，卻在複診時被帶入住院病房，個人物品遭沒收，最終住院35天。

潘紅英稱，在住院期間，她無數次向醫護人員申辯自己沒有精神疾病，家中年幼的孩子無人照料，迫切需要回家。「所有的辯解，都被醫護人員認定為精神病發作的典型表現，不僅不被採信，反而可能招致更嚴格的管控。」在孤立無援的境地中，潘紅英借助其他患者的手機對外求救，才終於得以出院。

2024年，潘紅英與丈夫梁某因離婚、子女撫養及財產分配問題衝突加劇。梁某向警方反映雙方發生爭執後，潘紅英手持榔頭追打自己，街道、社區及警方人員將潘紅英送往精神衛生中心。潘紅英表示，此次住院長達126天，期間曾因思念孩子與不滿收治方式而絕食抗議。兩次住院時間累計達161天。

出院後，潘紅英向法院申請司法精神鑑定。2025年5月，鑑定結果顯示，她無明顯精神障礙及智力減退情形，能辨識自身行為及法律後果，屬完全民事行為能力人。此外，她陸續前往多家大型醫療機構接受檢查，結果均顯示精神狀態正常，未發現精神疾病。

基於上述結果，潘紅英於2025年提起訴訟，控告相關派出所、街道辦事處及公安機關違法將其送醫，並請求賠償。不過，法院審理後認為，警方當時接獲涉及人身安全風險的報案，且潘紅英曾有精神障礙診斷紀錄，依《精神衛生法》規定將其送往醫療機構接受診斷，程序具有法律依據，因此駁回其全部訴求。

然而，讓潘紅英最難接受的是，即使司法鑑定及醫院診斷均顯示她沒有精神疾病，其個人資料仍被保留在嚴重精神障礙管理系統中。她向衛健部門申請移除資料時，得到的書面回覆指出，當年精神衛生中心依據診斷結果上報病例，程序符合規定，因此無法刪除紀錄。

「不實的檔案記錄與社會傳言，徹底摧毀了我的正常生活。」潘紅英說，很多之前的朋友因聽說她有精神病後，關係慢慢疏遠。她在居住地周邊也無法正常求職、工作。

從主動就醫傾訴，到淪為被精神病的受害者；從被強制收治161天，到司法鑒定；從一審敗訴，到上訴維權，潘紅英自身的人生，被這場風波顛覆。「我現在只希望能早日恢復正常的生活。」