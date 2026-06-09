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湖南男追求不成、多次報復 女主播拆包裹被炸到毀容

中國新聞組／即時報導
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左圖為思思被炸傷前，右圖為她在醫院接受治療。(取材自中新周刊)
左圖為思思被炸傷前，右圖為她在醫院接受治療。(取材自中新周刊)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湖南永州女主播思思遭前粉絲追求不成後長期報復。
  • 重點二：劉某強多次以爆炸、潑酸與破壞車輛等方式騷擾。
  • 重點三：偽裝快遞的爆炸包裹造成思思重傷，檢方已起訴。

湖南永州一起女主播遭炸傷案件近日開庭審理，檢方指控，27歲男子劉某強因追求女主播思思遭拒，長期心生怨恨，先後以網路抹黑、破壞財物、潑灑腐蝕性液體等方式進行騷擾，更製作爆炸裝置偽裝成快遞，放置在被害人家門口，導致思思及其女兒受傷。案件目前已完成一審庭審，法院將擇期宣判。

中國新聞周刊報導，受害人思思是一名戶外舞蹈直播主，案發前擁有逾7萬名粉絲。劉某強原本是其直播間粉絲，2023年曾多次主動接觸，甚至提出以16萬元人民幣彩禮與她結婚，但遭到拒絕。此後，劉某強因不滿被拉黑，開始在網路上發布影射及詆毀影片，雙方矛盾逐漸升級。

2025年6月，思思因人格權受侵害向法院提起民事訴訟，經調解後劉某強賠償3000元（人民幣，下同）。然而，檢方指出，劉某強並未因此停止報復行為，反而變本加厲。

起訴書顯示，2025年5月，劉某強在思思父親經營的店鋪外安裝簡易爆炸裝置，並在思思直播期間遙控引爆，造成店面設施受損及停電。同年8月，他又在思思車輛旁放置三角釘，導致輪胎受損。10月初，他利用自製設備向思思住處噴射含腐蝕性的酸性液體，造成屋內物品受損。

最嚴重的攻擊發生在2025年10月15日。劉某強透過網路自學製作爆炸裝置，並將其偽裝成快遞包裹，放置在思思住家門口。隔日上午，思思帶著女兒出門時拿起包裹拆開查看，裝置隨即爆炸。爆炸造成思思臉部、頸部及雙上肢大面積燒灼傷，受傷面積達人體表面積15%至19%，其女兒也有部分頭髮被燒焦。

警方接獲報案，於當日下午在高速公路收費站附近將劉某強逮捕。到案後，他坦承犯行。檢方認為，劉某強多次採取爆炸、潑灑腐蝕性液體及破壞車輛等危險方式實施報復，已危及公共安全，因此將原本的故意傷害罪及尋釁滋事罪變更為「以危險方法危害公共安全罪」提起公訴。

庭審結束後，思思表示，被告在法庭上的態度欠佳，且案件對她的人生造成衝擊，除了留下明顯傷疤與皮膚敏感等後遺症外，她也因心理陰影無法再從事戶外直播工作。她坦言，現在仍時常感到不安，「總是感覺身邊會有壞人」，希望法院能依法嚴懲，還自己一個公道。

精華 FAQ

  • 劉某強原本是思思直播間粉絲，2023年曾多次主動接觸並提出婚配與彩禮條件，但遭思思拒絕並拉黑，之後他便開始在網路上發布影射與詆毀內容。

  • 起訴書顯示，他先後在店鋪外安裝爆炸裝置、在車旁放三角釘、向住處噴灑酸性液體，最後還把爆炸裝置偽裝成快遞包裹，持續升高危害程度。

  • 思思臉部、頸部與雙上肢出現大面積燒灼傷，女兒也受波及；她留下明顯疤痕與皮膚敏感，並因心理陰影無法再從事戶外直播，至今仍感到不安。

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