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吉林男酒後開叉車 72歲老人被撞截肢 索28萬被拒…自殺

中國新聞組／北京8日電
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事故現場。（取材自中國新聞周刊）
事故現場。（取材自中國新聞周刊）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：吉林趙姓男子醉酒駕無牌叉車上路，轉彎撞上機車，造成72歲李姓騎士右腿重傷截肢。
  • 重點二：事故後雙方原談妥28萬元和解，趙男卻在公證前反悔撕毀協議，拒絕賠償。
  • 重點三：李男因醫療負擔沉重與喪失工作能力輕生，法院判趙男1年徒刑並賠18萬餘元。

吉林省一名趙姓男子醉酒駕駛無牌叉車（堆高機）上路，轉彎時撞上一輛機車，導致高齡72歲的李姓機車騎士右腿重傷截肢。事後趙男在公證程序中突然反悔，當場撕毀雙方已達成的28萬元人民幣（約4.15萬美元）和解協議。李男因無力負擔醫藥費且喪失勞動能力，在巨大打擊下於當晚輕生身亡。長春市朝陽區人民法院一審依交通肇事罪判處趙男有期徒刑1年，並須賠償家屬各項損失18萬餘元人民幣。

中國新聞周刊報導，根據事故調查，案發於2024年4月5日，當天趙男處於醉酒狀態，且駕駛的堆高機並未掛牌，警方事後認定趙男應承擔事故主要責任。事件發生後，李姓老翁的醫療費用全數由家屬墊付，巨額支出令其陷入絕望。雙方原本在事後達成28萬元人民幣的賠償協議，並前往長春市國立公證處準備辦理公證，不料趙男中途藉故離開，隨後雙方意見再度破裂，趙男當場情緒激動撕毀協議書並拒絕賠償。

家屬指出，老翁因截肢喪失經濟來源，又受到趙男反悔拒賠的強烈刺激，在傷心絕望之餘選擇於當晚結束生命。

老翁過世後，家屬向法院提起訴訟，要求趙男賠償35.7萬餘元人民幣。法院審理後認為，趙男醉酒駕車肇事，依法應承擔賠償責任；但針對家屬主張的10萬元精神慰撫金，法官認為證據不足而不予支持。最終，長春市朝陽區人民法院依交通肇事罪判處趙男有期徒刑1年，附帶民事賠償18萬餘元人民幣。

中國法律專家提醒，堆高機雖屬於廠區內專用的特種車輛，依法不得在一般道路上行駛，但其本身具備動力驅動與作業等機動車屬性，在法律認定上仍屬於機動車範疇。因此，醉酒駕駛堆高機上路，同樣構成危險駕駛與交通肇事等罪責。

精華 FAQ

  • 趙姓男子在醉酒狀態下駕駛無牌叉車上路，轉彎時撞上一輛機車，造成72歲李姓騎士右腿重傷並被迫截肢，事故後果極為嚴重。

  • 事發後雙方原先談妥以28萬元人民幣和解，並準備辦理公證，但趙男在程序中途反悔，還當場撕毀協議書，導致賠償談判徹底破裂。

  • 長春市朝陽區人民法院認定趙男應負主要責任，依交通肇事罪判處有期徒刑1年，並判賠18萬餘元；至於家屬請求的10萬元精神慰撫金，因證據不足未被支持。

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