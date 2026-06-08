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廣西14歲女打卡墜江亡 男友人蹲岸邊旁觀 還出現1表情

中國新聞組／廣州8日電
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金髮女子下水想救溺水少女，但無法靠近。一名黑衣男性淡定蹲在岸邊觀看全程。（取材自...
金髮女子下水想救溺水少女，但無法靠近。一名黑衣男性淡定蹲在岸邊觀看全程。（取材自二三里資訊）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：廣西14歲少女在大東碼頭拍照打卡時墜江溺亡。
  • 重點二：網傳黑衣少年岸邊旁觀疑冷笑，引發網友強烈譴責。
  • 重點三：官方稱屬意外溺水，家屬與網民仍要求重新調查。

廣西一名14歲少女近日和同伴去大東碼頭遊玩時因拍照打卡墜江溺亡，官方通報稱是單純的意外，但少女友人隨後發聲，稱當時曾有一名金髮女性友人下水想救少女，因江水湍急無法靠近，只能眼睜睜看少女溺死。讓全網炸鍋的是，當時岸邊還有一名少女的男性友人，只是淡定地蹲著觀看少女溺水，全程不僅未報警或採取任何動作，還被拍到疑似冷笑，網友怒批這名少年「冷血看戲」，要求官方重新調查。

據二三里資訊報導，事發在6月3日下午約4時，該名14歲少女與2名友人乘車到貴港市大東碼頭岸邊看風景拍照，少女在拍照打卡時疑似踩到青苔或踩空落水，不會游泳的她在水中掙扎，不時高舉雙手求救，一旁一名金髮的女性友人下水，試圖上前將其救起，但因距離少女仍有距離且江水不淺，未能成功。

蹲在岸邊淡定看著14歲少女溺水的黑衣男性，被拍到回頭疑似冷笑。（取材自二三里資訊...
蹲在岸邊淡定看著14歲少女溺水的黑衣男性，被拍到回頭疑似冷笑。（取材自二三里資訊）

而據網傳視頻，當時一旁有一名身穿黑色衣服的男性，疑似是少女的同伴，但他全程未對正在水中不斷呼救的少女表現過想救援或報警動作，只是蹲在岸邊看著，他手裡拿著一杯飲料，全程淡定地蹲在石頭上，不時還轉頭向拍攝視頻著露出微笑。

這一幕在網上傳開，讓大批網友怒批，同樣是一起出行的同伴，有人明知危險還盡力伸手救人，而那名看似少年的黑衣男性，表現得格外冷漠，還回頭冷笑，「即使不會游泳，看到自己的同伴落水不會設法報警嗎？」，「距離少女落水不遠處就有救生圈和木棍，他明明可以去找到這些來拉住女孩，但是他沒去，令人不齒和心寒」。

據報導，後來是現場的路人撥打了報警和急救電話，當地消防、應急管理部門、街道工作人員和120醫護人員趕到現場搜救時，天色已慢慢變黑，加上江面寬闊、水下環境又複雜，救援難度大幅增加，直到晚上9點3分將少女打撈上岸，已沒有生命體徵。官方後來通報稱這是一起個人意外溺水事件，不存在有人故意推搡、惡意傷害的情況。

沒多久，遇難少女的朋友陳先生發聲，稱其在當天下午4時5分許曾與少女聊過微信，少女稱正和同伴乘車出行；晚間8時許，陳先生再次聯繫少女，8時53分同行人員微信回覆「女孩尚未被打撈上岸」。

陳先生稱，少女家住貴港市覃塘區某鄉，與他相距30多公里。事發當晚他未能趕去見到少女最後一面，很遺憾；據同行人向他說，少女是拍照時踩空落水，「她本人不會游泳，我會蛙泳，要是我當時在，那就好了」。

這起事件目前在網上仍在發酵，不少網友認為該名黑衣少年應為未救援少女負責，並要求官方重新調查，部分討論還延燒到性別對立話題的爭辯。官方對此尚未回應。

精華 FAQ

  • 據報導，14歲少女在6月3日下午與友人到大東碼頭拍照打卡，疑因踩空或踩到青苔落水，不會游泳的她在江中掙扎，最終於晚間被打撈上岸但已無生命體徵。

  • 因網傳影片顯示，黑衣少年疑似全程蹲在岸邊旁觀，手拿飲料，未見報警或救援動作，還被拍到似有冷笑表情，讓不少網友質疑其冷漠，要求重新調查。

  • 官方通報稱此案屬個人意外溺水，未發現有人故意推搡或惡意傷害；少女友人陳先生則表示曾聯繫過她，並稱若當時自己在場或能救人，事件仍待外界持續關注。

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