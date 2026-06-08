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六旬婦冒充20歲公職女 小伙被騙得團團轉 掏光20萬積蓄

中國新聞組／北京8日電
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法槌示意圖。（取材自法治日報）
法槌示意圖。（取材自法治日報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北京六旬婦假扮20歲公職女，與小伙網戀詐財。
  • 重點二：她還一人分飾兩角，以乾媽身分博取對方信任。
  • 重點三：小伙被騙走二十餘萬元，婦人終因詐騙遭判刑。

北京一名六旬婦人退休後沉迷虛擬貨幣交易，為追求「暴富」，她假扮成在「中央部委」工作的20歲女子和她的「乾媽」，一人分飾兩角，和一位小伙談起了網戀，把該名小伙騙得團團轉，全部積蓄20多萬元（人民幣，下同）都被掏空。警方逮獲婦人時，她說騙財期間曾想收手，但自己太入戲，「恍惚間找回了年輕時的戀愛滋味」，愈發不願戳破這場騙局。

據紅網報導，北京海淀檢察院近日通報這起案件指出，這名六旬孟姓婦人退休後沉迷於短視頻，涉足虛擬貨幣交易，她手中的積蓄足夠安穩度過晚年，但她既覬覦虛擬貨幣「暴富機會」，又捨不得投入養老錢冒險，決定用別人的錢去豪賭。

某次，孟婦在短視頻平台認識了一名母親，對方擔憂老實本分的兒子從未有過戀愛經歷，操心他的婚事，孟婦謊稱自己有一個20多歲乾女兒「小紅」，性情溫柔、知書達理，還在某「中央部委」工作。這名母親喜出望外，當即委託孟婦幫忙牽線搭橋。

隨後，孟婦用自己的另一個微信帳號，更換了年輕女性的頭像和暱稱，偽裝成「小紅」添加了被害小伙。她刻意模仿年輕女孩的語氣交流，再加上「體制內幹部」的身分加持，很快便讓小伙與「小紅」確立了網戀關係。小伙多次提出想與「小紅」見面相處，都被孟婦以工作繁忙、出差等理由推託。另一方面，孟婦又以「小紅乾媽」身分和小伙多次接觸，在「小紅」和其吵架時出面勸和，讓小伙對其格外敬重，從未有過絲毫懷疑。

而孟婦在長期扮演年輕女孩的過程中，竟也漸漸入戲，面對小伙真誠熱烈的表白與關心，她到案後對辦案人員坦言：恍惚間找回了年輕時的戀愛滋味，沉浸在這種虛假的甜蜜中，愈發不願戳破這場騙局。

孟婦一邊哄騙安撫，一邊不斷以家人生病需手術費、在國外生活資金周轉困難等理由頻繁向小伙借錢，小伙從未拒絕，不僅拿出了自己多年積攢的全部積蓄，還多次向同學、同事借款，前後共被騙走20餘萬元。

然而，隨著相處時間漸長，破綻愈來愈多，小伙才逐漸醒悟：這名自稱20多歲、身處國外的「小紅」，說話用詞老派、思維遲緩，言行舉止處處透著老年人的習慣；「小紅」發來的「國外生活照」，背景竟是國內一家KTV包廂。小伙終於意識到自己被騙，立即向警方報案。

警方很快逮捕了嫌疑人孟婦。孟婦一度極力辯解稱這些錢都是向被害人「借」的，後來才坦承犯罪事實，稱騙來的20餘萬元全部投入了虛擬貨幣交易，然而虛擬貨幣行情暴跌，短短數日全部虧損殆盡。

近日，海淀法院以詐騙罪判處孟婦有期徒刑4年，並處罰金，責令其退賠被害人的經濟損失。

精華 FAQ

  • 她先向被害人的母親自稱有溫柔知性的20多歲乾女兒「小紅」，再用另一帳號扮演本人與小伙聊天，並以體制內工作、乾媽關係等設定逐步建立信任。

  • 她退休後沉迷短視頻與虛擬貨幣，既想追逐暴富機會，又不願動用自己的養老積蓄，於是動念把別人的錢拿去投機，最後把騙得款項全投入虛擬貨幣。

  • 小伙發現對方說話老派、照片背景可疑後報警，警方迅速逮捕孟婦。她雖一度辯稱是借款，仍被法院認定構成詐騙罪，判處有期徒刑四年並罰金、退賠損失。

微信 退休 虛擬貨幣

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