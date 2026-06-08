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臨沂男上夜班 關空調、門窗 體溫飆到41℃「熱死」

中國新聞組／即時報導
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55歲的鄭某在臨沂金雀山路萬達廣場，對商場地面大理石進行養護夜間作業時突發不適去...
55歲的鄭某在臨沂金雀山路萬達廣場，對商場地面大理石進行養護夜間作業時突發不適去世。（取材自大象新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：臨沂55歲鄭姓男子夜班作業時疑因悶熱引發熱射病。
  • 重點二：商場空調與門窗關閉、通風不良，體溫升至41℃
  • 重點三：官方認定屬視同工傷，家屬已獲賠償50萬元人民幣。

山東一名55歲男子在夜間作業時，關閉了空調和門窗，凌晨他突然高燒至41°C，患熱射病，經送醫搶救無效去世。官方認定，工作環境密閉，高溫直接誘發病變，屬於工傷，家屬獲賠50萬元人民幣。

家屬表示，死者鄭姓男子當時透過勞務派遣公司受聘於臨沂金雀山路萬達廣場，主要負責商場大理石地面的養護工作，通常安排在夜間進行。2025年7月4日凌晨1時左右，鄭男在工作期間突然身體不適，經送醫檢查時體溫已高達41℃，儘管醫護人員全力搶救，仍於當天凌晨3時27分宣告不治。

根據臨沂市氣象資料，事發前一天當地最高氣溫達37.2℃，隔日更升至38℃。濟南市職業病診斷鑑定委員會出具的鑑定結果指出，鄭男罹患的是職業性中暑中的最嚴重類型——熱射病。

臨沂市蘭山區人力資源和社會保障局出具的工傷認定書顯示，事發時商場內空調及門窗均處於關閉狀態，導致工作場所悶熱缺乏通風，最終誘發熱射病。由於死亡與工作環境存在直接關聯，因此依法認定為視同工傷。

涉事勞務派遣公司相關負責人表示，已配合調查並向家屬支付50萬元賠償金。萬達廣場方面則回應，目前相關情況以官方調查結果為準，不便對外說明細節。

醫學專家提醒，熱射病常被誤認為普通中暑，但當核心體溫超過40℃並伴隨意識混亂、昏迷等症狀時，已屬危及生命的急症。夏季高溫期間，無論白天或夜間工作，都應注意降溫、補充水分及改善通風環境，避免悲劇再次發生。

精華 FAQ

  • 鄭姓男子受僱於勞務派遣公司，夜間在臨沂萬達廣場進行大理石地面養護。事發時商場空調與門窗皆關閉，環境悶熱且通風不足。

  • 鑑定顯示他罹患的是職業性中暑最嚴重的熱射病，送醫時核心體溫已達41℃。工傷部門認為，死亡與密閉高溫工作環境有直接因果關係。

  • 涉事勞務派遣公司表示已配合調查，並向家屬支付50萬元賠償金。萬達廣場則回應，以官方調查結果為準，暫不便對外說明細節。

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