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雲南男吃隔夜見手青生幻覺 從27樓翻出窗外 離奇遇貴人

中國新聞組／即時報導
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男子吃隔夜見手青，中毒後出現幻覺，從27樓爬下。（取材自山西晚報）
男子吃隔夜見手青，中毒後出現幻覺，從27樓爬下。（取材自山西晚報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：雲南男子吃隔夜見手青後產生嚴重幻覺，誤以為自己在修仙渡劫。
  • 重點二：他竟從27樓窗戶翻出，沿外牆水管向下攀爬，場面十分驚險。
  • 重點三：好友及時發現並救回，醫師提醒野生菌務必煮熟勿食隔夜。

雲南昆明近日發生一起驚險的野生菌中毒事件。一名薛姓男子因食用隔夜的「見手青」後產生嚴重幻覺，誤以為自己正在「修仙渡劫」，竟從27樓住處翻出窗外，沿著大樓外牆水管向下攀爬。所幸樓下好友及時發現，才避免悲劇發生。經送醫搶救後，目前薛男已脫離險境，並坦言這次經歷讓他心有餘悸，未來將不再食用野生菌。

山西晚報報導，薛男長期有食用野生菌的習慣。事發前，他炒了兩大盆見手青，當天吃掉一盆，另一盆則放進冰箱冷藏。隔天，他獨自在家將剩餘菌子重新加熱後配酒食用，沒想到不久便出現中毒症狀。

薛男回憶，中毒後意識逐漸模糊，腦海中不斷出現家人呼喚他「修仙渡劫」的聲音，整個人陷入幻覺狀態，完全失去判斷能力。在幻覺驅使下，他竟從27樓窗戶翻出，沿著大樓外牆的排水管往下攀爬，過程中腹部還遭外牆設施劃傷。

危急時刻，住在26樓的好友聽見窗外異常聲響，赫然發現薛男懸掛在大樓外牆，立即將他拉回屋內，阻止意外發生。隨後友人緊急將他送往醫院治療，由於初期症狀遲遲未改善，且一度陷入長時間昏迷，後續轉送至雲南大學附屬醫院接受進一步治療，經多日救治後病情才逐漸穩定。

回想事發經過，薛男坦言當時陷入「狂想症」般的狀態，完全失去了對危險的判斷能力。薛男也表示，經歷此事後，他已下定決心戒菸、戒酒、戒菌子，以保障自身健康安全。

醫師提醒，見手青等牛肝菌類若處理不當，可能含有影響神經系統的毒素，輕則噁心、嘔吐、視覺異常，重則出現精神錯亂、幻覺甚至危及生命。專家呼籲民眾切勿輕忽野生菌食用風險，務必徹底煮熟，避免食用隔夜菌類，一旦出現不適症狀應立即就醫，以免延誤治療時機。

精華 FAQ

  • 薛姓男子食用隔夜加熱的見手青後出現嚴重幻覺，誤以為自己在修仙渡劫，竟從27樓住處翻出窗外沿外牆攀爬，所幸被樓下好友及時發現並拉回室內。

  • 他在食用隔夜野生菌後發生中毒，意識逐漸模糊，並產生家人呼喚他修仙渡劫的幻聽與幻覺，導致完全失去判斷能力，才做出攀爬外牆的危險舉動。

  • 醫師指出，見手青等牛肝菌若處理不當可能影響神經系統，輕則噁心嘔吐、視覺異常，重則精神錯亂與幻覺。民眾應徹底煮熟，避免食用隔夜菌類，若不適須立即就醫。

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