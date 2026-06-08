我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

中男星黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

央視曝中國不肖業者 拖鞋邊角料做牙刷 部分流旅館民宿

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
回收牙刷被砍下刷頭後，舊刷柄再依顏色分類，送往加工廠打碎重製成新牙刷柄。（取材自...
回收牙刷被砍下刷頭後，舊刷柄再依顏色分類，送往加工廠打碎重製成新牙刷柄。（取材自央視財經）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：央視揭露中國牙刷業者違規用廢塑膠製一次性牙刷。
  • 重點二：原料含化工桶、舊牙刷柄、口罩邊角料與拖鞋廢料。
  • 重點三：低價回料牙刷流入旅館民宿，專家警告有健康風險。

中國一次性牙刷市場遭央視曝光亂象。部分牙刷生產企業涉嫌違規使用廢舊塑膠、回收塑膠製作牙刷，原料來源包括化工桶、舊牙刷柄、口罩與防護服邊角料，甚至還有拖鞋邊角廢料。這些「回收料」經簡單加工後，被摻入新料製成一次性牙刷，部分產品流入酒店、民宿等場景，最低出廠價僅0.06元（人民幣，下同）一支，引發衛生與健康疑慮。

央視「財經調查」報導，近日接獲舉報，指市場上有牙刷生產企業涉嫌違規使用各類廢舊、回收塑膠原料，製作一次性牙刷並大量流入市場。調查發現，在江蘇揚州江都區一處小型廢品收購站，現場堆放化工廢桶、家電舊面板、電風扇蓋、破舊輪滑鞋等塑膠廢品，工作人員稱，這些回收塑膠經簡單粉碎後，會流向各類塑膠加工廠，其中相當一部分被用來製作牙刷。

報導指出，一些裝過洗滌劑、尿素等物品的化工廢桶，即使沾染殘留物，也不經清洗便直接粉碎加工；只要加入顏料染色，就能掩蓋廢舊塑膠原料外觀髒亂問題。調查人員還在另一處廢品收購站看到，大量回收牙刷被人工砍下刷頭，剩下的舊刷柄再依顏色分類，送往加工廠打碎後，重新製成新的牙刷柄。

報導續指，另在江都區一處民房後院，有大量回收口罩、塑膠布、蛇皮袋、黑色垃圾袋、塑膠繩等廢塑膠。業者稱，這些材料可直接加工成製作牙刷的塑膠顆粒，業內稱為「回收料」或「回料」。這些劣質塑膠垃圾加工前沒有清洗、消毒流程，僅經高溫處理與簡單濾網過濾；因原料顏色斑駁，最終通常統一染成黑色出售。

調查還發現，部分回收料加工廠使用鞋廠製作拖鞋剩下的邊角廢料。工人將拖鞋邊角料投入攪拌機，經高溫處理後，再冷卻、切割成白色塑膠顆粒。業者稱，這些塑膠顆粒供不應求，會直接運往揚州杭集鎮的牙刷廠，用來生產牙刷。

報導稱，揚州杭集鎮聚集多家酒店一次性用品工廠。為降低成本，不少小型工廠大量使用低價回收塑膠，與新料混合生產牙刷，摻用比例則依牙刷售價調整。當地一款極低價一次性牙刷，出廠價僅0.06元一支，廠家使用農作物秸稈與回收塑膠混合製作。業者稱，這類超低價產品是行內「通貨」，也是走量最大的主流產品之一。

部分廠家也承認，回收塑膠原料成分複雜，來源可能包括化工廢桶、舊牙刷柄、拖鞋邊角料、鞋拔子與垃圾袋等；即使高溫能殺滅細菌，也無法改變原料中複雜的化學成分。由於低價回收塑膠顆粒多出自無資質小作坊，屬於「三無」產品，牙刷生產企業也無法保證每一批牙刷品質都合格。

調查發現，這類「回料」牙刷已流入部分旅館、民宿等場所。在安徽合肥、河南鄭州等地酒店用品批發市場，有業者坦言，用回料製成的一次性牙刷品質不佳、容易斷裂，主要供應小型旅館與民宿。

長期從事預防醫學與環境科學研究的專家潘小川表示，使用回收料製成的一次性牙刷，健康風險不只來自原料本身。反覆回收的塑膠成分複雜，在高溫熔融加工過程中，還可能生成新的有毒有害物質。由於一次性牙刷使用時會直接接觸口腔，口腔黏膜通透性高、血管密布，若搭配牙膏中的表面活性劑，原料中的有害物質更容易滲入人體，長期使用恐存在多重健康隱患。

劣質塑膠垃圾未經清洗、消毒，僅經高溫處理與簡單過濾後，最終通常統一染成黑色出售。...
劣質塑膠垃圾未經清洗、消毒，僅經高溫處理與簡單過濾後，最終通常統一染成黑色出售。（取材自央視財經）

江蘇揚州一處廢品收購站堆放大量塑膠廢品，部分回收塑膠經粉碎後，被用來製作牙刷。（...
江蘇揚州一處廢品收購站堆放大量塑膠廢品，部分回收塑膠經粉碎後，被用來製作牙刷。（取材自央視財經）

精華 FAQ

  • 報導揭露部分牙刷生產企業違規使用廢舊與回收塑膠，將化工桶、舊牙刷柄、口罩邊角料等加工成一次性牙刷，形成衛生與品質疑慮。

  • 業者多將廢塑膠簡單粉碎、高溫熔融後再切粒或染色，部分原料甚至未清洗消毒，只靠簡單過濾與混料，就被送入牙刷製程。

  • 專家指出，回收塑膠成分複雜，反覆加熱可能產生新的有毒物質；牙刷直接接觸口腔黏膜，若有害物質釋出，可能增加人體吸收風險。

上一則

港媒：中共5月底神秘高層會議 可能涉人事安排

下一則

列車從長春出發 7小時後突折返 原因不明‥乘客傻眼了

延伸閱讀

廚房海綿之外 家中這些物品定期更換保健康

廚房海綿之外 家中這些物品定期更換保健康
養生／常嚼口香糖 塑膠微粒吞下肚 6招助排毒

養生／常嚼口香糖 塑膠微粒吞下肚 6招助排毒
滬酒店將4000隻中華蟾蜍端上桌 稱「人工繁育」仍要罰

滬酒店將4000隻中華蟾蜍端上桌 稱「人工繁育」仍要罰
日中關係惡化 中國2至4月對日出口鎢金屬清零

日中關係惡化 中國2至4月對日出口鎢金屬清零

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了