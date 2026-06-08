央視曝中國不肖業者 拖鞋邊角料做牙刷 部分流旅館民宿

回收牙刷被砍下刷頭後，舊刷柄再依顏色分類，送往加工廠打碎重製成新牙刷柄。（取材自央視財經）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 央視揭露中國牙刷業者違規用廢塑膠製一次性牙刷。

央視揭露中國牙刷業者違規用廢塑膠製一次性牙刷。 重點二： 原料含化工桶、舊牙刷柄、口罩邊角料與拖鞋廢料。

原料含化工桶、舊牙刷柄、口罩邊角料與拖鞋廢料。 重點三：低價回料牙刷流入旅館民宿，專家警告有健康風險。

中國一次性牙刷市場遭央視曝光亂象。部分牙刷生產企業涉嫌違規使用廢舊塑膠、回收塑膠製作牙刷，原料來源包括化工桶、舊牙刷柄、口罩與防護服邊角料，甚至還有拖鞋邊角廢料。這些「回收料」經簡單加工後，被摻入新料製成一次性牙刷，部分產品流入酒店、民宿等場景，最低出廠價僅0.06元（人民幣，下同）一支，引發衛生與健康疑慮。

央視「財經調查」報導，近日接獲舉報，指市場上有牙刷生產企業涉嫌違規使用各類廢舊、回收塑膠原料，製作一次性牙刷並大量流入市場。調查發現，在江蘇揚州江都區一處小型廢品收購站，現場堆放化工廢桶、家電舊面板、電風扇蓋、破舊輪滑鞋等塑膠廢品，工作人員稱，這些回收塑膠經簡單粉碎後，會流向各類塑膠加工廠，其中相當一部分被用來製作牙刷。

報導指出，一些裝過洗滌劑、尿素等物品的化工廢桶，即使沾染殘留物，也不經清洗便直接粉碎加工；只要加入顏料染色，就能掩蓋廢舊塑膠原料外觀髒亂問題。調查人員還在另一處廢品收購站看到，大量回收牙刷被人工砍下刷頭，剩下的舊刷柄再依顏色分類，送往加工廠打碎後，重新製成新的牙刷柄。

報導續指，另在江都區一處民房後院，有大量回收口罩、塑膠布、蛇皮袋、黑色垃圾袋、塑膠繩等廢塑膠。業者稱，這些材料可直接加工成製作牙刷的塑膠顆粒，業內稱為「回收料」或「回料」。這些劣質塑膠垃圾加工前沒有清洗、消毒流程，僅經高溫處理與簡單濾網過濾；因原料顏色斑駁，最終通常統一染成黑色出售。

調查還發現，部分回收料加工廠使用鞋廠製作拖鞋剩下的邊角廢料。工人將拖鞋邊角料投入攪拌機，經高溫處理後，再冷卻、切割成白色塑膠顆粒。業者稱，這些塑膠顆粒供不應求，會直接運往揚州杭集鎮的牙刷廠，用來生產牙刷。

報導稱，揚州杭集鎮聚集多家酒店一次性用品工廠。為降低成本，不少小型工廠大量使用低價回收塑膠，與新料混合生產牙刷，摻用比例則依牙刷售價調整。當地一款極低價一次性牙刷，出廠價僅0.06元一支，廠家使用農作物秸稈與回收塑膠混合製作。業者稱，這類超低價產品是行內「通貨」，也是走量最大的主流產品之一。

部分廠家也承認，回收塑膠原料成分複雜，來源可能包括化工廢桶、舊牙刷柄、拖鞋邊角料、鞋拔子與垃圾袋等；即使高溫能殺滅細菌，也無法改變原料中複雜的化學成分。由於低價回收塑膠顆粒多出自無資質小作坊，屬於「三無」產品，牙刷生產企業也無法保證每一批牙刷品質都合格。

調查發現，這類「回料」牙刷已流入部分旅館、民宿等場所。在安徽合肥、河南鄭州等地酒店用品批發市場，有業者坦言，用回料製成的一次性牙刷品質不佳、容易斷裂，主要供應小型旅館與民宿。

長期從事預防醫學與環境科學研究的專家潘小川表示，使用回收料製成的一次性牙刷，健康風險不只來自原料本身。反覆回收的塑膠成分複雜，在高溫熔融加工過程中，還可能生成新的有毒有害物質。由於一次性牙刷使用時會直接接觸口腔，口腔黏膜通透性高、血管密布，若搭配牙膏中的表面活性劑，原料中的有害物質更容易滲入人體，長期使用恐存在多重健康隱患。

劣質塑膠垃圾未經清洗、消毒，僅經高溫處理與簡單過濾後，最終通常統一染成黑色出售。（取材自央視財經）

江蘇揚州一處廢品收購站堆放大量塑膠廢品，部分回收塑膠經粉碎後，被用來製作牙刷。（取材自央視財經）