中21歲女留學生遭心理操控 假裝被綁架 詐騙父親130萬

被解救時，受害人獨自在酒店房間內。(取材自紅星新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 21歲中國女留學生遭詐團長期心理操控，配合製造虛假綁架案。

21歲中國女留學生遭詐團長期心理操控，配合製造虛假綁架案。 重點二： 女子偽造受虐照片與影片，誘使父親匯出約130萬人民幣。

女子偽造受虐照片與影片，誘使父親匯出約130萬人民幣。 重點三：泰國警方與香港警方跨境合作，已成功救出女子並追查主嫌。

泰國 警方近日偵破一起跨國「虛擬綁架」案件。一名21歲中國女留學生遭國際詐騙集團 長期心理操控，不僅依指示前往泰國，還自行偽造遭綁架、受虐照片與影片，導致其父親誤信女兒被綁，支付約130萬元人民幣贖金。泰國警方已成功尋獲並救出女子，目前正追查幕後詐騙集團。網友對此事件表示「都21歲了還被騙，真是傻姑娘」、「是騙子手段高明，還是小姑娘傻？」

紅星新聞報導，泰國國家警察總署副署長兼反人口販運中心主任塔猜3日表示，這是一起典型的「虛擬綁架」案件，犯罪分子透過心理控制受害人，向其親屬勒索財物，「無需實際綁架任何人，也能造成嚴重損失」。

案件起於女學生父親在香港收到陌生男子透過微信傳來的訊息，對方聲稱其女兒遭綁架，並傳送手腳被捆綁、疑似遭虐待的照片，要求支付300萬港元贖金。家屬驚慌報警後，香港警方查出女子曾前往泰國，隨即與泰國警方展開跨境合作調查。

調查顯示，詐騙集團先冒充相關工作人員接觸女學生，以辦理留學財力證明為由，誘導她向家中索取資金。其父於5月19日至20日期間，分批匯入共140萬港元（約130萬人民幣）至女兒帳戶。款項到帳後，隨即被轉移至多個虛假帳戶，最終流入詐騙集團手中。

詐騙集團隨後進一步操控女學生，誘使她獨自前往泰國。她於5月31日從香港搭機抵達曼谷後入住飯店，並自行購買繩索、綁帶、刀具、人體藝術顏料及紅色唇膏等物品，製造受傷與綁架現場，再將照片與影片傳給詐騙集團，作為持續向家屬勒索的工具。

泰國警方調閱監視器後發現，並無任何綁匪進出飯店房間，與家屬報案內容不符。進一步追查後，警方發現女學生持詐騙集團提供的偽造護照照片入住北欖府另一家飯店，隨即展開行動並將她安全救出。

警方指出，女子身上沒有任何實際傷勢。經調查發現，詐騙集團謊稱自己是政府官員，讓她誤以為捲入法律案件，並要求她切斷與家人的聯繫、隱瞞行蹤，配合製造遭綁架的假證據。

塔猜警告，跨國詐騙手法日益複雜，「即使沒有真正綁架，也可能造成毀滅性的心理和經濟損失。」他並提醒，部分受害人被誘騙前往鄰國後，還可能面臨人口販運或被迫從事犯罪活動等更大風險。

泰國警方表示，將持續與香港警方合作追查涉案集團成員，並呼籲民眾提高警覺，對自稱政府官員、要求匯款或要求切斷與家人聯繫的人保持懷疑。

受害人被解救。(取材自紅星新聞)