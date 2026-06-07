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妻童年遭性侵 走不出陰影服藥自盡 深圳夫4個月後殉情

中國新聞組／即時報導
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黃汶雯與謝家振的結婚照。（取材自新黃河）
黃汶雯與謝家振的結婚照。（取材自新黃河）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：深圳年輕夫妻四個月內先後離世，起因是妻子童年遭性侵後長期罹患重度精神疾病。
  • 重點二：妻子婚後嘗試報案未果，警方因證據不足不立案，病情惡化後服藥自盡。
  • 重點三：丈夫長期沉浸喪偶哀傷，留下遺書殉情，專家呼籲補強救援與追蹤機制。

深圳一對年輕夫妻在四個月內先後離世。26歲的妻子因童年遭性侵引發嚴重精神疾病，於2024年底服藥自盡；33歲的丈夫因無法走出哀傷，喪妻四個月後留下絕筆信選擇殉情。

大風新聞報導，深圳女子黃汶雯自14歲起確診重度抑鬱，後轉為雙相情感障礙。直到2022年，她才向母親坦承，自己於七、八歲時曾遭親戚性侵。

2024年婚後，黃汶雯在丈夫謝家振的追問下吐露實情，首次嘗試報案。然而，因案發時間久遠、缺乏生物物證與客觀印證，警方最終以「無法證實有犯罪事實發生」為由不予立案。控訴未果導致黃汶雯病情惡化，於同年12月服藥身亡。

妻子離世後，謝家振陷入急性病理性哀傷，雖表面維持正常社交，實則痛苦不堪。四個月後，他留下「結束的是痛苦而非生命」的千字遺書離世。

謝家振生前每日為亡妻上香、擺碗筷和照片吃飯，不捨丟棄任何遺物。2025年初，他帶妻子照片赴泰國完成兩人原定旅行。從泰國回來後，仍每周去岳母家一兩次。謝家振岳母林玲（化名）回憶：「也看不出什麼異常。」

林玲說，「我一點心理準備都沒有。我的女兒走，我知道原因，她也有多次這種行為。但謝家振走，我真的不敢想像。」

2026年1月8日，謝家振與黃汶雯合葬於深圳一墓地。

如今林玲獨自面對巨大空洞，自己也被診斷為抑鬱、焦慮，她嘗試將女兒的遭遇發布到網絡上，「晚上都是睡剩下兩三個小時」。家裡留著女兒的四只貓，「我倒下去的話，這些貓怎麼辦？」她說自己之所以願意接受采訪，只有一個心願：讓未來的孩子和家長都知道怎麼面對這樣的事。「孩子小時候受了傷害，要立馬跟家人說，不能自己憋著。長大了有羞恥心，更不敢說。」她說她們這一代人，「70後的，都沒有這個知識」，又補了一句：「男孩也要多注意。」

輿論一度將謝家振冠以「當代梁山伯」的稱號，但專家警告，這種敘事會掩蓋心理危機、淡化自殺風險，具有極大的誤導性。

這起悲劇暴露出社會支持系統的缺失。專家強調，面對童年性侵，亟需落實強制報告制度、建立一站式取證與心理援助機制；同時，針對高危喪親群體，應建立主動追蹤與定期隨訪機制，避免「延長哀傷障礙」再度釀成悲劇。

精華 FAQ

  • 妻子因童年遭親戚性侵，長期受重度抑鬱與雙相情感障礙折磨，婚後報案未果後於2024年12月服藥自盡；丈夫則在喪妻後陷入病理性哀傷，四個月後留下遺書殉情。

  • 她在婚後向丈夫吐露遭遇，並首次嘗試報案；但因案發時間久遠，缺乏生物物證與客觀印證，警方最後以無法證實犯罪事實為由不予立案，讓她病情進一步惡化。

  • 專家指出，社會需建立強制報告、一站式取證與心理援助機制，也應對高危喪親者主動追蹤、定期隨訪，避免延長哀傷障礙與自殺風險再次釀成悲劇。

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