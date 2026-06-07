60克黃金放燒水壺 女兒當廢品賣掉 單親媽打了她又搧自己
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「我打了女兒，也狠狠打了自己幾巴掌。」河南鄭州單親媽媽韋女士藏在舊燒水壺中的60克黃金首飾，竟被女兒誤當廢品賣掉，價值數萬元人民幣的家當至今下落不明。
河南廣播電視台民生頻道「小莉幫忙」報導，韋女士獨自撫養一雙兒女，一家三口租住在狹小出租屋內。由於生活拮据，加上與他人合租，她始終不敢將黃金放在顯眼處，於是把金項鍊、金耳環、金戒指、金佛及金吊墜等共計60克黃金，連同購買憑證一起藏進一個舊燒水壺中。
這些黃金是她20多年前陸續以現金購入的積蓄，也是她留給自己和孩子最後的保障。「這是我們娘仨全部的家當，本來想等急需用錢時再拿出來變現。」韋女士說。
5月17日，家中堆積不少紙箱與廢棄物品，韋女士便讓女兒幫忙整理後賣給資源回收站。過程中，女兒將那只看似毫不起眼的舊燒水壺一同裝進廢品袋。韋女士當時雖看到燒水壺被拿走，卻一時沒有想起裡面還藏著黃金；女兒則覺得水壺有些沉重，但也未打開查看。
直到四、五天後，韋女士突然想起自己的黃金仍在壺內，頓時如遭雷擊，急忙趕往回收站尋找。然而回收站工作人員表示，並未發現任何金飾。他們解釋，收購廢品時通常只檢查外觀，不會逐一打開容器查看；後續處理時若發現異物，也未曾注意到有黃金首飾。
對此說法，韋女士並不完全認同。她認為燒水壺若被拆解或壓扁，裡面的首飾理應會被發現，因此懷疑有人撿到後未主動承認。她要求查看監視器畫面時，回收站表示設備故障，無法提供相關影像。目前，民警已經介入調查。
她把金項鍊、耳環、戒指等共60克黃金連同憑證藏進舊燒水壺，因家中租屋狹小且生活拮据，不敢明放，視為留給自己和孩子的最後保障。 5月17日，韋女士讓女兒整理家中紙箱與廢棄物，女兒把舊燒水壺一起裝進廢品袋賣給回收站，母女都未及時想起壺內還藏著黃金。 韋女士事後回收站尋找，但對方稱未發現金飾，也表示處理時未逐一查看容器；她懷疑有人拾得未交出，因監視器故障無法調閱，警方已介入。
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她把金項鍊、耳環、戒指等共60克黃金連同憑證藏進舊燒水壺，因家中租屋狹小且生活拮据，不敢明放，視為留給自己和孩子的最後保障。
5月17日，韋女士讓女兒整理家中紙箱與廢棄物，女兒把舊燒水壺一起裝進廢品袋賣給回收站，母女都未及時想起壺內還藏著黃金。
韋女士事後回收站尋找，但對方稱未發現金飾，也表示處理時未逐一查看容器；她懷疑有人拾得未交出，因監視器故障無法調閱，警方已介入。
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