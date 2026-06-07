60克黃金放燒水壺 女兒當廢品賣掉 單親媽打了她又搧自己

韋女士介紹事發經過。（取材自小莉幫忙）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭州單親媽媽將60克黃金藏入舊燒水壺保管。

鄭州單親媽媽將60克黃金藏入舊燒水壺保管。 重點二： 女兒整理廢品時誤把燒水壺賣給回收站。

女兒整理廢品時誤把燒水壺賣給回收站。 重點三：失主追查黃金下落，警方已介入調查。

「我打了女兒，也狠狠打了自己幾巴掌。」河南鄭州 單親媽媽韋女士藏在舊燒水壺中的60克黃金首飾，竟被女兒誤當廢品賣掉，價值數萬元人民幣的家當至今下落不明。

河南廣播電視台民生頻道「小莉幫忙」報導，韋女士獨自撫養一雙兒女，一家三口租住在狹小出租屋內。由於生活拮据，加上與他人合租，她始終不敢將黃金放在顯眼處，於是把金項鍊、金耳環、金戒指、金佛及金吊墜等共計60克黃金，連同購買憑證一起藏進一個舊燒水壺中。

這些黃金是她20多年前陸續以現金購入的積蓄，也是她留給自己和孩子最後的保障。「這是我們娘仨全部的家當，本來想等急需用錢時再拿出來變現。」韋女士說。

5月17日，家中堆積不少紙箱與廢棄物品，韋女士便讓女兒幫忙整理後賣給資源回收站。過程中，女兒將那只看似毫不起眼的舊燒水壺一同裝進廢品袋。韋女士當時雖看到燒水壺被拿走，卻一時沒有想起裡面還藏著黃金；女兒則覺得水壺有些沉重，但也未打開查看。

直到四、五天後，韋女士突然想起自己的黃金仍在壺內，頓時如遭雷擊，急忙趕往回收站尋找。然而回收站工作人員表示，並未發現任何金飾。他們解釋，收購廢品時通常只檢查外觀，不會逐一打開容器查看；後續處理時若發現異物，也未曾注意到有黃金首飾。

對此說法，韋女士並不完全認同。她認為燒水壺若被拆解或壓扁，裡面的首飾理應會被發現，因此懷疑有人撿到後未主動承認。她要求查看監視器畫面時，回收站表示設備故障，無法提供相關影像。目前，民警已經介入調查。

韋女士將金飾藏在燒水壺中。（取材自小莉幫忙）