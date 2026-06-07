涉電騙、販賣人口 柬埔寨安徽總商會會長劉忍被捕

柬埔寨安徽商會會長劉忍據稱已被捕。 (取材自泰國華人網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 柬埔寨安徽總商會會長劉忍傳遭逮捕，涉跨境洗錢與電信詐騙。

柬埔寨安徽總商會會長劉忍傳遭逮捕，涉跨境洗錢與電信詐騙。 重點二： 多家媒體指其涉人口販運等案，案件細節仍待柬方司法釐清。

多家媒體指其涉人口販運等案，案件細節仍待柬方司法釐清。 重點三：劉忍曾活躍華商圈並否認指控，事件已衝擊當地華商社群。

曾長期活躍於柬埔寨 華商圈、擔任柬埔寨安徽總商會會長的劉忍，近日傳出已遭柬埔寨執法部門逮捕。多家當地媒體報導，劉忍涉嫌跨境洗錢、電信詐騙及人口販運等犯罪活動，目前正接受調查，未來可能被遣返回中國。消息曝光後，再度引發外界對東南亞 跨國犯罪網絡及其背後利益鏈的關注。

綜合媒體報導，劉忍來自安徽省靈璧縣，2000年前後赴柬埔寨發展，早年從事中柬兩地小商品貿易，之後逐步拓展至餐飲、房地產及建築等產業，在金邊與西哈努克港擁有多項投資，並憑藉商業活動逐漸成為當地華人 社群知名人物。自2015年柬埔寨安徽總商會成立以來，劉忍一直擔任會長，亦曾參與多項僑界及商務交流活動。

報導指出，劉忍近年頻頻遭到外界舉報，網路流傳多篇爆料文章，指控其涉及洗錢、詐騙、人口販運、暴力討債、綁架勒索等非法活動，甚至與跨國犯罪集團存在關聯。部分內容還提及疑似錄音及相關指控。不過，上述指控並未獲證實。

面對外界質疑，劉忍曾透過媒體否認，強調旗下經營的酒店並未涉及電信詐騙或洗錢活動，也否認涉入人口販運、綁架、謀殺及軍火交易等犯罪行為，批評相關指控缺乏事實依據。

值得注意的是，劉忍過去曾與西哈努克港部分商業人士往來密切。其中，曾與其合作經營酒吧的商人鄭書東，已因涉嫌非法販售槍械彈藥等案件遭中國警方通緝。相關背景也使外界更加關注劉忍與東南亞地下犯罪網絡之間是否存在更深層聯繫。

截至目前，柬埔寨官方尚未公布劉忍案件的完整案情與具體罪名，相關指控仍有待司法程序進一步釐清。不過，已對當地華商社群帶來不小衝擊。