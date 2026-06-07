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正版1/10價格…法查獲大批世界盃山寨球衣 多來自中國

中國新聞組╱北京7日電
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圖為上屆世界盃在香港海關查獲的大量冒牌球衣。(中新社資料照片)
圖為上屆世界盃在香港海關查獲的大量冒牌球衣。(中新社資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國海關查獲近2300件世界盃仿冒球衣，多數來自中國。
  • 重點二：假球衣價格僅正版十分之一，品質提升使辨識難度大增。
  • 重點三：世界盃將近帶動需求成長，年輕球迷也把球衣當日常穿搭。

隨著2026年世界盃足球賽將於11日開踢，愈來愈多消費者開始購買盜版球衣，這些假球衣既便宜，看起來也很像正版貨。法國當局近日查獲大批仿冒品，多數來自中國。

法國費加洛報報導，法國海關宣布在塞納馬恩省謝勒市查獲近2300件仿冒球衣，大多來自中國。法國郵政貨運部門2025年7月也曾在東部的隆勒索涅市發現2萬件假球衣。盜版球衣猖獗原因是正版球衣價格飆漲，以及仿冒品做得愈來愈好。

報導指出，以往盜版球衣品質粗糙，從拼字錯誤或圖案差異即可一眼看出是假貨，但如今，一些假貨只能從工序細緻程度或標籤細節來辨別，而一件盜版球衣價格可低至正版的十分之一。

在一個頗受歡迎的中國網站上，一件法國隊球衣售價僅12.5歐元(約14.5美元)，而正版球衣要價110歐元(約127.5美元)。

運動暨自行車企業聯盟代表凱耶（Virgile Caillet）說：「仿冒球衣製造商省掉了所有會影響正版球衣售價的成本。」球衣價格通常包括加值稅、經銷商利潤、製造成本、品牌利潤、贊助費用等。

對許多球迷來說，便宜球衣很吸引人。根據法國公眾意見機構（IFOP）2023年所做調查，15%法國人買過仿冒運動商品。

22歲的學生居勒（Jules）最近下單購買仿冒復古球衣，除了因為大廠牌不再生產這些款式，也因為價格很便宜，3件約60歐元；他覺得品質還不錯，只是圖案字樣可能洗幾次就會損壞。

24歲的建築業員工朱力安（Julien）花105歐元買了5件球衣，包括1998年世界盃法國國家隊球衣。他說：「全部加起來只要一件（正版）球衣的錢。我再也不會從官方商店買了。」

對海關而言，揪出仿冒品幾乎等同大海撈針。這些球衣通常以小包裹寄送，混在每天運抵法國的數以百萬計商品中。

報導指出，大部分假球衣來自中國和東南亞，其生產經濟模式很大程度上不透明，可能對消費者構成風險。

對正版商品賣家來說，假貨猖獗令人擔憂。但整體上，賣家仍從不斷成長的需求中獲利。凱耶說，「我們從來沒賣出過這麼多足球衣」。足球衣已是年輕人日常穿著的服裝，是一種身分識別的工具，也是展現個性的方式。隨著世界盃在即，今年夏天需求真的有所成長。

精華 FAQ

  • 法國海關在塞納馬恩省謝勒市查獲近2300件仿冒球衣，另有郵政貨運部門先前在隆勒索涅市發現2萬件假球衣，顯示相關走私與販售情況相當嚴重。

  • 主要原因是正版球衣價格持續上漲，而仿冒品售價只要正版的十分之一左右，且外觀與細節越做越像，讓許多消費者覺得划算又不易分辨。

  • 報導指出，假球衣多來自中國和東南亞，常以小包裹混入日常貨流；同時世界盃將近，足球衣已成為年輕人的穿搭與身分表達工具，帶動整體需求增加。

世界盃 郵政

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