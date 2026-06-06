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雲南醫吃野生菌「看見小人」、失憶2天 曝全家連3年中毒

中國新聞組／北京6日電
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雲南一主任醫師吃菌子中毒，產生「看見小人」幻覺，住進自己任職的醫院。(取材自雲南...
雲南一主任醫師吃菌子中毒，產生「看見小人」幻覺，住進自己任職的醫院。(取材自雲南日報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：雲南醫師張萬福食見手青中毒，出現幻覺昏迷兩天。
  • 重點二：他與家人料理菌子火候不足，且重複食用隔夜涼菌。
  • 重點三：雲南進入野生菌中毒高峰，院方籲勿採不明菌種。

雲南野生菌上市季來臨，雲南大學附屬醫院近期接連收治多起野生菌中毒病例。其中，該院普外一科主任醫師張萬福因食用「見手青」中毒，導致其出現「看見小人」幻覺並昏迷兩天，住進自己任職的醫院治療。

雲南日報報導，熱愛食用見手青的張萬福，今年在首批新菌上市後與家人購買並自行烹調。由於菌子切得較厚、炒製時間不足，加上食用量過多，加之剩餘涼菌未充分加熱便再次食用，導致全家出現中毒反應，他透露，其全家已連續三年出現野生菌中毒。

張萬福表示，自己出現舌頭腫大、說話含糊、頻繁打嗝等症狀，並產生「看見小人」的幻覺，伴隨噁心、嘔吐，甚至連續兩天失去記憶。他因此住進自己任職的雲南大學附屬醫院接受治療，經急診內科對症處置後已順利康復。

除他之外，妻子與女兒也受到影響，出現看見「水母」及「花朵」等幻視現象。相關事件曝光後，引發不少網友討論，有人留言表示：「雲南人只會說菌子沒炒熟！」

另一名52歲男子則因食用黃肝菌後發生嚴重中毒。該男子與他人分食野生菌時並未出現異狀，但將剩餘菌子冷藏後再次加熱食用後，開始出現中毒症狀，之後又持續飲酒，導致病情迅速惡化並出現嚴重幻視。

家屬發現他對著已故親人的幻象說話、行為異常，甚至差點從高樓墜落，緊急將其送醫。患者在外院治療數日效果不佳，轉至雲南大學附屬醫院後接受規範治療，目前已能與人進行簡單交流。

雲南大學附屬醫院急診內科副主任醫師朱峻波表示，醫院自5月起陸續收治野生菌中毒患者，6月已進入就診高峰期，累計病例達數十例。其中，以誤食見手青引發神經精神症狀最為常見；部分患者因食用劇毒鵝膏、亞稀褶紅菇等菌種，造成肝腎及心肌損傷，重症者甚至需要血漿置換或血液淨化治療。

院方提醒民眾，不要自行採摘不熟悉的野生菌，購買時應選擇來源明確的菌種，烹調時務必充分加熱煮熟，隔夜菌類也應避免簡單復熱後食用，以降低中毒風險。

精華 FAQ

  • 因為他們購買見手青後自行烹調，但切得太厚、炒得不夠久，且剩餘菌子未充分加熱又再吃，導致全家都出現中毒反應。

  • 他出現舌頭腫大、說話含糊、頻繁打嗝、噁心嘔吐，還看見小人並昏迷兩天，甚至有連續失憶情況，後來經治療康復。

  • 院方表示自5月起病例陸續增加，6月進入高峰，已收治數十例，並提醒民眾勿採不明野生菌，烹調務必煮熟，隔夜菌也別隨便復熱。

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