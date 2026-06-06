喝碗粥吃出6連環刀片 河北男嚇：差點以後只能用手語
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河北石家莊一名男子近日在連鎖餐飲品牌「谷連天」用餐時，竟在小米粥中發現一個帶有6個刀片的器具，嚇得直呼「幸好我看了一眼，不然以後可能只能用手語了」。事件曝光後引發熱議，店家承認是員工誤操作所致，已向顧客致歉並對相關人員進行處分。
根據網友「@帶娃的海哥哥」6月4日發布的影片，一碗小米粥前放著一個沾滿粥品、帶有6個刀片的器具。影片配文寫道：「粥裡居然可以吃出來6個連環刀片，幸好我看了一眼，要不以後可能只能手語了！」
影片曝光後，不少網友對食品安全問題感到震驚，並關注事件後續發展。經了解，涉事店家為石家莊谷連天青園街門店。
對此，「谷連天」官方帳號在影片留言區公開致歉，表示經調查確認，門店確實因誤操作導致異物混入餐點。公司已對涉事門店負責人及相關員工進行教育與處罰，並將進一步強化管理措施，避免類似事件再次發生。
涉事門店工作人員受訪時表示，事件發生當天已立即處理，並將同批次粥料全部下架。「我們排查了一遍，重新培訓員工，這是一個意外，我們保證肯定沒有下一次了。」
值得注意的是，當事顧客並未要求個人賠償。他在回覆官方留言時表示，希望店家能將原本的賠償金額改為購買包子和粥，免費發放給清潔工人。
谷連天品牌方表示，已主動聯繫顧客並表達歉意，也認可對方提出的賠償方式，將把相關內容回報給當事人，後續也會透過官方帳號發布事件說明。
事件發生在河北石家莊，涉事門店是連鎖餐飲品牌谷連天的青園街門店。顧客在店內食用小米粥時，意外發現粥中混有帶刀片的器具。 他在小米粥裡發現一個帶有六個刀片的器具，且表面還沾滿粥品。由於刀片尖銳危險，他直言幸好先看了一眼，否則可能會造成嚴重傷害。 店家承認是員工誤操作導致異物混入，已向顧客道歉並處分相關人員，同時下架同批次粥料、重新培訓員工。顧客則未要求個人賠償，改盼賠償拿去買包子和粥免費送清潔工。
精華 FAQ
事件發生在河北石家莊，涉事門店是連鎖餐飲品牌谷連天的青園街門店。顧客在店內食用小米粥時，意外發現粥中混有帶刀片的器具。
他在小米粥裡發現一個帶有六個刀片的器具，且表面還沾滿粥品。由於刀片尖銳危險，他直言幸好先看了一眼，否則可能會造成嚴重傷害。
店家承認是員工誤操作導致異物混入，已向顧客道歉並處分相關人員，同時下架同批次粥料、重新培訓員工。顧客則未要求個人賠償，改盼賠償拿去買包子和粥免費送清潔工。
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