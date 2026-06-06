喝碗粥吃出6連環刀片 河北男嚇：差點以後只能用手語

一名網友在小米粥裡發現6個連環刀片。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 河北石家莊谷連天門店小米粥驚現帶六刀片器具。

河北石家莊谷連天門店小米粥驚現帶六刀片器具。 重點二： 店家承認員工誤操作，已致歉並處分相關人員。

店家承認員工誤操作，已致歉並處分相關人員。 重點三：顧客未索個賠，盼將賠償改買包子粥贈清潔工。

河北石家莊一名男子近日在連鎖餐飲品牌「谷連天」用餐時，竟在小米 粥中發現一個帶有6個刀片的器具，嚇得直呼「幸好我看了一眼，不然以後可能只能用手語了」。事件曝光後引發熱議，店家承認是員工誤操作所致，已向顧客致歉並對相關人員進行處分。

根據網友「@帶娃的海哥哥」6月4日發布的影片，一碗小米粥前放著一個沾滿粥品、帶有6個刀片的器具。影片配文寫道：「粥裡居然可以吃出來6個連環刀片，幸好我看了一眼，要不以後可能只能手語了！」

影片曝光後，不少網友對食品安全問題感到震驚，並關注事件後續發展。經了解，涉事店家為石家莊谷連天青園街門店。

對此，「谷連天」官方帳號在影片留言區公開致歉，表示經調查確認，門店確實因誤操作導致異物混入餐點。公司已對涉事門店負責人及相關員工進行教育與處罰，並將進一步強化管理措施，避免類似事件再次發生。

涉事門店工作人員受訪時表示，事件發生當天已立即處理，並將同批次粥料全部下架。「我們排查了一遍，重新培訓員工，這是一個意外，我們保證肯定沒有下一次了。」

值得注意的是，當事顧客並未要求個人賠償。他在回覆官方留言時表示，希望店家能將原本的賠償金額改為購買包子和粥，免費發放給清潔工人。

谷連天品牌方表示，已主動聯繫顧客並表達歉意，也認可對方提出的賠償方式，將把相關內容回報給當事人，後續也會透過官方帳號發布事件說明。