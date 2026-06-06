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搭訕送餐全都錄…智能眼鏡成偷拍空姐「神器」無碼片充斥

中國新聞組／北京6日電
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雲女士在社交平台發文。（取材自瀟湘晨報）
雲女士在社交平台發文。（取材自瀟湘晨報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：網友揭露智能眼鏡在航班上偷拍空姐並公開上傳。
  • 重點二：遮光貼可遮蔽提示燈，讓偷拍行為更難被察覺。
  • 重點三：法律人士指涉侵權，平台與販售配件者恐同負責任。

近日有網友在智能眼鏡用戶社區發現，一名用戶於搭乘航班期間，利用智能眼鏡私自拍攝空服員工作畫面，並將照片及影片公開發布於平台，還配文「春秋航空空姐也算可以滴」，該網友認為這侵犯了空姐的隱私，智能眼鏡淪為「偷拍神器」，向平台投訴卻被無視。據了解，網上還出現大量以智能眼鏡偷拍路人的影片，偷拍用的「遮光貼」大賣，引發智能眼鏡與公共場所隱私保護的熱議。

據瀟湘晨報報導，6月2日，上海雲女士在智能眼鏡品牌樂奇ROKID用戶社區內，發現有用戶使用該品牌智能眼鏡在登機時拍攝「春秋航空」空姐並發布，雲女士氣憤之下便發文提醒網友們「小心智能眼鏡偷拍」。

雲女士認為智能眼鏡使用起來非常方便，她日常使用翻譯和會議記錄功能，沒有想到會有一些不懷好意的人利用，甚至購買用於遮擋拍攝指示燈的遮光貼，讓原本便利的智能產品被偽裝成一副普通眼鏡。雲女士在6月2日發現帖子後已向App後台投訴，但截至發稿，該條內容並沒有下架。

某主流品牌智能眼鏡指示燈位置。（取材自瀟湘晨報）
某主流品牌智能眼鏡指示燈位置。（取材自瀟湘晨報）

記者實測該品牌智能眼鏡，可通過手機操控智能眼鏡的拍照、錄像、翻譯、導航等功能，在社區搜索「空姐」，輕鬆找到該內容，該用戶還拍了一段空姐送餐服務視頻。同時間還搜到多條用ROKID眼鏡拍攝的空姐照片，以及在不同公共場景拍攝路人的視頻，有的在海邊拍照、有的在公園跑步、還有在地鐵上乘車，看來對自己入鏡都不知情。

搜索發現，購物平台上有許多商家售賣遮光貼，其中一家店鋪一款Rokid遮光貼已售5000+，標註「不觸發警報不影響拍照」。用戶評價稱「很神奇」、「拍照沒有光」、「充電提示燈也沒了」。

記者實測，貼上遮光膜後錄製幾乎無法被察覺，提示音僅使用者本人能聽見。走訪多家品牌門店發現，多款智能眼鏡的提示燈設計隱蔽，官網首頁未見隱私提醒。

春秋航空表示，未經當事人同意拍攝並公開發布內容，可能涉及肖像權及隱私權問題。ROKID客服則表示，已接獲反映並交由相關部門核查，如確認違反平台規範，將依用戶協議進行處理。

法律界人士指出，若使用者在他人不知情情況下拍攝並將影像上傳網路，可能涉及肖像權、隱私權及個人資訊保護等法律問題，受害者可依法主張停止侵害、刪除內容及損害賠償。若拍攝行為發生於特定敏感場域或情節嚴重，還可能衍生行政或刑事責任。此外，遮蔽拍攝提示燈配件若設計目的在於規避設備原有的隱私提示機制，且賣方明知可能被用於隱蔽拍攝，未來不排除面臨共同侵權或協助侵權的法律爭議。平台與使用者各自有應負的責任。

精華 FAQ

  • 有用戶在搭乘航班時，私自拍攝空服員工作畫面，並把照片與影片公開發布到社區平台，還附帶帶有評價性的文字，涉嫌侵犯他人隱私與肖像權。

  • 因為遮光貼可遮住拍攝提示燈，讓外觀看起來像一般眼鏡，且提示音多半只有使用者本人能聽見，因此在公共場合更不容易被周遭人察覺。

  • 若未經同意拍攝並上傳，可能涉及肖像權、隱私權與個資保護問題，受害者可求償；若情節嚴重，還可能有行政或刑事責任，平台與賣方也可能被追責。

春秋航空

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