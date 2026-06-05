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青島動物園「虎界劉亦菲」被咬死 竟是飼養員害的…

中國新聞組／北京5日電
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顏值出眾的孟加拉白虎「小孬」，因青島動物園飼養員放錯展區被活活咬死。（取材自澎湃...
顏值出眾的孟加拉白虎「小孬」，因青島動物園飼養員放錯展區被活活咬死。（取材自澎湃新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：青島動物園網紅白虎小孬遭誤放同區後被咬死。
  • 重點二：園方稱飼養員違規操作，導致兩隻白虎同場打鬥。
  • 重點三：官方已致歉並介入調查，承諾追責及檢討制度。

因顏值出眾、被網友封為「虎界劉亦菲」的10歲雌性孟加拉白虎「小孬」，一直是青島動物園的網紅動物，不料近日突傳出「小孬」死亡消息。據青島動物園表示，因為飼養員違規操作，將「小孬」誤放入另一隻白虎所在的外展區，使得「小孬」最終在遭受激烈攻擊中傷重死亡。事件曝光後引發大量網友憤怒與不捨，有遊客甚至當場目擊了這場「餵食秀」慘況。青島市級公園管理服務中心也公開致歉，坦承園方管理存在漏洞，相關部門已介入調查。

綜合光明網等媒體報導，死亡的白虎是園內人氣最高的明星老虎「小孬」，牠今年10歲，是一隻性格溫和、膽小靦腆的雌性孟加拉白虎。園方飼養員過去曾介紹，由於小孬幼年時膽子較小，因此獲得「小孬」這個名字。牠憑藉雪白毛色、精緻五官和獨特氣質在網路爆紅，吸引許多外地遊客專程搭高鐵、坐飛機前往青島動物園探望，更被大批粉絲稱為「虎界劉亦菲」。

然而，這隻以溫順膽小聞名的明星白虎，卻因一次人為疏失命喪同類爪牙之下。據青島市級公園管理服務中心6月4日發布的情況通報，事發於5月31日上午青島動物園虎山外展區，當時兩隻白虎在同一展區內發生打鬥，導致其中一隻白虎傷重不治。經初步核查確認，事故原因為飼養員違規操作，錯誤將兩隻白虎同時外放至同一展區，最終釀成悲劇。

據知情網友透露，園區平時會將不同白虎分別安排在固定展區，不應出現陌生成年白虎同場的情況。有網友指出，疑似是飼養員誤將「小孬」放入另一隻白虎活動區域，而非其平時熟悉的展場，導致衝突瞬間爆發。

更令人難過的是，事發當時現場有不少遊客正在參觀。有目擊者在社群平台表示，親眼看到兩隻白虎發生激烈攻擊，因此消息很快在網路流傳。有網友形容，原本前來觀賞明星白虎，卻意外目睹一場血腥的「餵食秀」，至今仍感到震驚與不適。

大批網友湧入相關話題留言，質疑園方管理失職。「作為專業飼養員，怎麼可能把兩隻成年白虎放進同一個展區？」，「平時不是都有固定分區嗎？這次到底是怎麼操作的？」成為最常見的疑問。還有不少粉絲為「小孬」感到心疼，表示「牠那麼漂亮又膽小，沒想到最後會是這樣的結局」，「前一天才去看牠，隔天就傳出死訊，真的無法接受」。

部分網友更要求園方公開完整監控畫面及事故調查結果，釐清事發經過與責任歸屬，並公開「小孬」遺體處理方式，以免流向國外被製成標本販售。

面對輿論壓力，青島市級公園管理服務中心在通報中承認，事件反映出園方制度落實存在漏洞、日常管理不到位，對此深感自責，並向社會大眾致歉。官方表示，相關部門已介入調查，將依規依紀追究相關責任，同時全面檢討管理制度與操作流程，加強飼養及展區管理，防止類似悲劇再次發生。

精華 FAQ

  • 據園方初步通報，飼養員將小孬誤放進另一隻白虎所在展區，兩虎隨即發生激烈打鬥，小孬受重傷後不治身亡，事件發生在5月31日上午。

  • 小孬因外型亮眼、雪白毛色與精緻五官走紅，性格又溫和膽小，吸引大量遊客專程前往探望，因此在網路上被粉絲稱為「虎界劉亦菲」。

  • 青島市級公園管理服務中心公開致歉，承認管理與制度落實有漏洞，表示相關部門已介入調查，並將依規追究責任、全面檢討管理流程。

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