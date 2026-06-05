深圳商場店員諷顧客窮逛 「只服務上帝 不是沒錢的人」

涉事女店員以言語和手勢羞辱顧客。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 深圳K11商場女店員辱罵只逛不買顧客，引發爭議。

深圳K11商場女店員辱罵只逛不買顧客，引發爭議。 重點二： 涉事店員嗆稱『只服務上帝』並以手勢羞辱顧客。

涉事店員嗆稱『只服務上帝』並以手勢羞辱顧客。 重點三：品牌與商場道歉，店員遭開除並啟動整改計畫。

深圳知名高端商場K11 ECOAST近日爆發服務爭議。一名女店員因不滿顧客「只逛不買」，當眾以言語和手勢羞辱「窮逛什麼」、「買不起就不要來看」等言論，還稱「K11是為上帝服務的，不是服務你們這類沒錢的人」，並當場驅趕顧客。影片曝光後迅速在網路瘋傳，引發輿論譁然。涉事品牌事後表示，已開除該名女店員；該商場隨後也致歉。

據都市快報報導，事發於5月28日深圳K11 ECOAST商場內的設計師品牌集合店「行星系統（PLANETARY SYSTEM）」，據當事顧客描述，當天他與友人進店參觀，因未消費且準備試坐店內造型椅，遭店員驅趕，雙方隨後爆發口角。

從網傳影片可見，涉事女店員情緒激動，不僅多次嘲諷顧客「窮逛」、「買不起」，還直接以「窮貨」、「窮X」等帶有侮辱性的字眼攻擊對方，還比中指、小拇指等侮辱性手勢，甚至當眾嗆顧客稱「K11是為上帝服務的，不是服務你們這類沒錢的人」，令現場購物民眾聽了也錯愕不已。

影片曝光後迅速登上社群平台熱搜，大批網友湧入留言區撻伐。有網友質疑：「一個月薪幾千元的店員，到底哪來的底氣看不起顧客？」、「她以為自己代表上流社會，卻把最基本的尊重忘了」、「真正的高端服務是尊重每個人，不是替有錢人守門」、「可笑又可憐」。有消費者分享自身經歷，表示曾因穿著樸素而遭店員冷眼對待，認為此事件反映部分服務業根深蒂固的消費歧視問題。

深圳K11 ECOAST商場。（取材自都市快報）

隨著事件持續發酵，深圳K11 ECOAST與品牌方先後發表聲明道歉。商場表示，涉事人員的言行純屬個人行為，嚴重違背K11一向倡導的平等、尊重服務理念，強調「每一位走進商場的消費者，都應獲得同等尊重，不存在消費高低之分」。商場並向當事顧客正式致歉，承諾加強對場內商戶服務品質的監督管理。

涉事品牌運營方山西極峰文化傳媒有限公司也發布聲明指出，涉事店員為第三方合作公司派駐人員，其言論與品牌價值觀完全背離。經調查後，公司已要求合作方立即將其開除，並永久清退，禁止其未來在品牌旗下任何門店任職。同時，品牌方已主動聯繫當事顧客，協商後續補償方案。品牌方並宣布啟動為期三個月的服務品質整改計畫，針對門店員工加強服務禮儀、情緒管理及客訴處理訓練。