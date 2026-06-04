陝西公司半夜通知「全員放假」 200員工隔天到辦公室傻眼

公司在走廊兩側的三個大辦公室玻璃門均已上鎖，只剩下一排排空曠的桌椅。（取材自華商報）

中國陝西省西安市一間線上課程銷售公司近日爆發欠薪與疑似停業爭議。明德啟智科技有限公司在深夜發布「全員放假」通知後，辦公室隔天被發現幾乎搬空，管理層也失去聯繫，超過200名員工面臨欠薪與維權困境。

大象新聞報導，多名員工表示，5月25日上午前往位於西安市高新二路的辦公室上班時，發現公司主管已從工作平台釘釘群組消失。前一晚11時34分，公司透過釘釘發布通知稱，因投資方要求進行內部審查，發現公司存在「大額資金去向不明、內部管理嚴重失序」等問題，即日起停止對外業務、暫停財務審批，並宣布全員放假，直到審查結束，薪資問題則最晚於5月29日另行通知。

然而員工抵達公司後發現，辦公區大門已上鎖，辦公室內只剩桌椅，電腦、空調及微波爐等設備均已搬離。不僅釘釘停止運作，企業微信 及辦公系統也將員工移除。員工多次聯繫公司主管與負責人，但電話不是關機就是無人接聽。

公司在走廊兩側的三個大辦公室玻璃門均已上鎖，只剩下一排排空曠的桌椅。（取材自華商報）

員工指出，公司原訂每月25日發薪，但截至5月底仍有大量薪資未發放。部分員工表示遭拖欠兩個月、約8000元人民幣（約1187美元）薪資，也有人被欠薪長達4個月，金額超過萬元。依員工估算，公司200多名員工累計遭拖欠薪資可能高達數百萬元人民幣。

除員工外，公司中階主管及保潔人員也表示遭欠薪。根據釘釘通知顯示，截至5月28日已有213人閱讀通知，顯示受影響員工人數眾多。

房東魯先生透露，明德啟智公司自2024年8月起承租約1000平方公尺辦公空間，每月租金逾5萬元人民幣，但目前已積欠3個月租金，總額約15萬元人民幣（約2.2萬美元）。他多次催討，對方均以向總部申請為由拖延。

更令員工困擾的是，多數人雖在明德啟智公司上班打卡，但勞動契約與薪資發放卻來自其他公司。有員工與天津公司簽約，也有人薪資曾由江蘇鹽城企業發放。今年3月，公司還曾要求員工改簽第三方公司作為新的勞動主體。

工商資料顯示，明德啟智公司成立於2024年9月，登記地址為一處企業孵化器提供的掛靠地址。記者實地查訪發現，該處並非公司實際營運地點。值得注意的是，該公司早在2025年10月便因「透過登記住所或營業場所無法聯繫」被市場監管部門列入經營異常名錄。

截至5月29日，公司再度透過釘釘發布公告，表示財務審查仍在進行、持續與股東溝通，但未提及薪資發放時程。目前已有部分員工向勞動監察及市場監管部門提出檢舉。受訪律師指出，此案已屬嚴重群體勞資爭議，過往類似以內部審計為由集體停工的案例，不排除涉及資產轉移或規避債務的可能性。