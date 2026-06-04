員工下班偷南瓜 途中車禍算工傷？安徽法院給出答案

安徽一名工廠員工下班前擅自帶走公司的一袋南瓜，卻在下班返家的途中發生車禍受傷，被判定仍屬於「工傷」。示意圖。（取材自維基百科）

安徽一名工廠員工下班時將公司一袋南瓜帶回家，途中遭遇交通事故受傷，事後雖被認定涉及竊取公司財物，法院仍判定符合工傷認定條件，引起輿論熱議。

大象新聞報導，根據判決資料，張姓男子為甲公司操作工。2023年10月30日晚間6時左右，因當天生產任務已完成，車間主管口頭通知員工下班。約晚間6時32分，張男將放置於廠房門口的一袋南瓜搬上電動機車後離開公司。

晚間6時44分，張男行經許歙路一處路段時，遭同向行駛的三輪車碰撞受傷。警方事後出具交通事故認定書，認定張男在事故中無責任。

2024年1月，甲公司負責人向警方報案，指稱公司南瓜遭竊。公安機關調查後認定張男行為構成竊盜，但因情節特別輕微，決定不予行政處罰。

同年5月，歙縣人力資源和社會保障局作出工傷認定，認為張男是在上下班途中遭遇非本人主要責任的交通事故，符合「工傷保險條例」相關規定，因此認定為工傷。甲公司不服，先後提出行政複議及訴訟，但均未獲支持。

甲公司主張，張男當時正從事竊盜行為，若仍認定工傷，將有違社會公序良俗及法律精神，因此要求撤銷工傷認定。

一審法院指出，「工傷保險條例」2003年版本曾規定「因犯罪或者違反治安管理傷亡的」不得認定為工傷，但2010年修訂後已改為「故意犯罪的」，並刪除違反治安管理行為的相關規定。因此，在現行法未明文排除的情況下，不能擴大解釋適用範圍。

法院同時認為，張男雖攜帶南瓜離開公司，但交通事故並非因竊取南瓜行為所導致，兩者之間不存在因果關係。此外，監視器畫面顯示，張男與同事在相近時間下班，公司也未能證明他有刻意拖延下班或偏離返家路線的情況，因此仍屬於合理時間及合理路線的上下班途中。

二審法院審理後亦認為，張男當時目的仍是由工作地返回住所地，攜帶南瓜並未改變其返家性質，也沒有證據顯示其為銷贓而改變行程，或因攜帶南瓜而導致事故發生。

法院最終認定，張男符合「上下班途中受到非本人主要責任交通事故傷害」的工傷要件，駁回甲公司上訴，維持原判，確認工傷認定有效。