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「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

中國新聞組／廣州4日電
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練功券示意圖。（取材自微博）
練功券示意圖。（取材自微博）

深圳一名網路女主播小琳（化名）直播時認識男子沈某（化名），沈某出手闊綽，大肆刷禮物成了「榜一大哥」後約她在酒店見面，還帶了裝有20萬（人民幣，下同）的沉甸甸現金袋赴約，小琳認為自己遇到了土豪，當下就和沈某發生了性關係，事後還借給沈某1萬元，沒想到沈某走後，她打開現金袋一看，20萬全是練功券，她找沈某理論卻被對方拉黑，氣得報警。

據第一現場報導，6月3日，深圳前海蛇口自貿區檢察院公布這件警示案例。2025年4月，小琳在網路平台直播時結識了觀眾沈某，相較其他觀眾，沈某出手闊綽，別人刷幾塊錢的小禮物，他上來就是火箭特效滿屏飛；評論區裡，沈某不僅出手闊綽、送起大額禮物毫不眨眼，還總是一口一個「寶貝」地叫著。帳號發布的資料顯示沈某家境優渥、財力豐厚，讓小琳漸漸相信，自己遇見了理想之人。

沒過多久，沈某在私信裡發出邀約：「來深圳見面，我給你30萬辛苦費，見面就付」。小琳琢磨了一下：一場見面30萬，比在直播間辛苦吆喝整晚強得多，於是接下邀約，如約赴往深圳的酒店。

在約定的酒店房間裡，小琳見到了這位「榜一大哥」。沈某二話不說，一個麻袋往桌上一放，拉鏈一拉開，一沓一沓紅彤彤的「人民幣」映入眼簾，整整齊齊碼在一起，占滿半個桌面，票面嶄新無痕，還保持著銀行出庫時綑紮的印記，像剛從金庫裡直接端出來的。小琳當天就和沈某發生了性關係。

完事後，沈某忽然一臉窘迫，壓低聲音對小琳說：「我剛才操作失誤，帳戶被銀行凍結了，現在卡在關鍵的生意節點上，急需轉一筆錢周轉，你能不能先借我1萬？錢取出來後立刻還你」。他連聲保證，「這只是凍在銀行系統裡的暫時手緊，最遲幾天就能還」。

剛才還因那20萬「鈔票」對他深信不疑的小琳，此時根本沒去懷疑這個「豪客」會騙她，她毫不猶豫地轉了1萬元給沈某，兩人就分開了。

小琳回到住處，把那袋「鈔票」拆開一看，發現每一張都是訓練銀行櫃員手法時所用的點鈔練習券，上面印著醒目的「「點鈔練功技術比賽專用券」字樣。她撥打沈某電話，已經被拉黑，才知20萬是假的，被騙1萬是真的，她氣得報警。2025年5月，沈某被警方抓獲，坦承對小琳騙財騙色，騙來的1萬元用於日常消費。

2025年9月，前海檢察院經審查認為，沈某以非法佔有為目的，虛構事實，隱瞞真相，應當以詐騙罪追究其刑事責任，向法院提起公訴。同年9月，法院採納了前海檢察院量刑建議，對沈某判刑並處罰金。

AI摘要

文章摘要整理：

深圳女主播小琳誤信榜一大哥沈某的巨額打賞與現金袋，赴酒店見面後不僅失身，還被騙轉帳一萬元，最終發現二十萬全是練功券並報警。沈某已遭逮捕起訴並判刑罰金。

精華 FAQ

  • 因為沈某在直播間頻繁刷大額禮物，言行也很闊綽，還在帳號資料中營造家境優渥、財力雄厚的形象，讓小琳誤以為他是真正的有錢人，因此放下戒心赴約。

  • 在與小琳發生性關係後，沈某謊稱銀行帳戶被凍結、生意急需周轉，要求她先借一萬元，並承諾幾天內歸還；小琳信以為真，便立即轉帳給他。

  • 檢方認定沈某以非法佔有為目的，先用練功券假冒二十萬元現金誘使對方上鉤，再以虛構周轉需求騙得一萬元，屬虛構事實、隱瞞真相，故依法提起公訴並獲法院採納。

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