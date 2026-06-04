我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾示威民眾持續包圍投票所 選務人員健康惡化送醫

川普：將提名布蘭奇出任司法部長

王祖藍好大的排場？玉林吃粉爆「清場」爭議 驚動文旅局

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有網民反映「吃粉遇王祖藍進店被清場」。圖為事發現場。（取材自政知見）
有網民反映「吃粉遇王祖藍進店被清場」。圖為事發現場。（取材自政知見）

藝人宣傳地方美食本是美事一樁，卻因工作人員「趕人」舉動引發軒然大波。有網友2日在社交平台發文抱怨，稱自己在廣西玉林市一家米粉店用餐時，恰逢香港藝人王祖藍進店拍攝。不料，現場一名女性工作人員竟對著正在用餐的顧客喊話「吃粉先出去」，質疑王祖藍「好大排場，來玉林吃個粉都要清場」。涉事店家隨後澄清，該名女子並非店內員工。

▲ 影片來源：youtube平台@云观察-f9b（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

面對網路輿論發酵，玉林市玉州區文化體育和旅遊局於3日深夜緊急發布情況通報。通報指出，王祖藍當天是受邀推廣在地美食，因門店空間狹小，現場實行分區管理，並未安排清場。

文旅局解釋，由於當時圍觀群眾過多，該局一名工作人員出於安全與拍攝考量，現場請求食客配合，但因「溝通方式簡單、舉措不當」而引發誤解。文旅局對此深表歉意，已對該員工進行嚴肅批評教育，並承諾將引以為戒，提升公共服務的精細化水平。

事件曝光後在網路掀起熱烈討論，不少網友對官方的「安全考量」說法並不買帳，紛紛諷刺道：「安全考慮？王祖藍會打人？還是怕食客打王祖藍？」、「這回確實起到宣傳效果了」。

不過也有理性網民指出，藝人本身可能並不知情，問題出在基層人員的執行態度：「工作人員這波操作確實欠妥」、「這操作屬實有點迷，不怪大家吐槽」。地方文旅如何拿捏「宣傳明星」與「庶民權益」的平衡，顯然仍是一大課題。

AI摘要

文章摘要整理：

王祖藍赴廣西玉林拍攝推廣美食，卻因現場人員請食客配合被誤解為清場，引發網路熱議，文旅局事後致歉並稱將改善服務。

精華 FAQ

  • 因為現場一名女性工作人員對用餐民眾喊話要先離開，讓網友以為藝人拍攝需要清場；但店家與官方後來都表示，並非真的全面趕人。

  • 文旅局表示，王祖藍是受邀推廣在地美食，當時因店面空間小、圍觀者多，只是分區管理與請求配合，並未安排清場，已向外界致歉。

  • 事件凸顯地方宣傳若處理不周，容易讓明星行程與民眾權益衝突，也暴露基層人員溝通方式不足，必須更重視執行細節與公共服務品質。

香港

上一則

11年前30萬買天價手機 北京網友後悔：若買黃金 翻5倍

下一則

六四37周年 北京天橋再現「看橋員」、天安門周邊戒備嚴

延伸閱讀

王鶴棣的「不舒服」連累棣爸炸串店 拖行沈月舊片再被爆

王鶴棣的「不舒服」連累棣爸炸串店 拖行沈月舊片再被爆
本地人7元遊客13元 桂林米粉店宰客 老闆：想咋賣就咋賣

本地人7元遊客13元 桂林米粉店宰客 老闆：想咋賣就咋賣
九寨溝景區照鏡子要錢？店家索2元…被罵吃相難看

九寨溝景區照鏡子要錢？店家索2元…被罵吃相難看
嫌潮汕火鍋太淡 汕頭遊客喊寫5000字差評獲免單 網炸鍋

嫌潮汕火鍋太淡 汕頭遊客喊寫5000字差評獲免單 網炸鍋

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20
號稱每秒可擊落30多隻蚊子的「激光滅蚊神器」在海外爆單。（取材自封面新聞）

「激光滅蚊神器」每秒射30隻 眾籌250萬美元 海外爆單

2026-05-28 06:30

超人氣

更多 >
66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥
加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃

加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃
一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局

一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局