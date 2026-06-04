王祖藍好大的排場？玉林吃粉爆「清場」爭議 驚動文旅局

有網民反映「吃粉遇王祖藍進店被清場」。圖為事發現場。（取材自政知見）

藝人宣傳地方美食本是美事一樁，卻因工作人員「趕人」舉動引發軒然大波。有網友2日在社交平台發文抱怨，稱自己在廣西玉林市一家米粉店用餐時，恰逢香港 藝人王祖藍進店拍攝。不料，現場一名女性工作人員竟對著正在用餐的顧客喊話「吃粉先出去」，質疑王祖藍「好大排場，來玉林吃個粉都要清場」。涉事店家隨後澄清，該名女子並非店內員工。

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面對網路輿論發酵，玉林市玉州區文化體育和旅遊局於3日深夜緊急發布情況通報。通報指出，王祖藍當天是受邀推廣在地美食，因門店空間狹小，現場實行分區管理，並未安排清場。

文旅局解釋，由於當時圍觀群眾過多，該局一名工作人員出於安全與拍攝考量，現場請求食客配合，但因「溝通方式簡單、舉措不當」而引發誤解。文旅局對此深表歉意，已對該員工進行嚴肅批評教育，並承諾將引以為戒，提升公共服務的精細化水平。

事件曝光後在網路掀起熱烈討論，不少網友對官方的「安全考量」說法並不買帳，紛紛諷刺道：「安全考慮？王祖藍會打人？還是怕食客打王祖藍？」、「這回確實起到宣傳效果了」。

不過也有理性網民指出，藝人本身可能並不知情，問題出在基層人員的執行態度：「工作人員這波操作確實欠妥」、「這操作屬實有點迷，不怪大家吐槽」。地方文旅如何拿捏「宣傳明星」與「庶民權益」的平衡，顯然仍是一大課題。

AI摘要 文章摘要整理： 王祖藍赴廣西玉林拍攝推廣美食，卻因現場人員請食客配合被誤解為清場，引發網路熱議，文旅局事後致歉並稱將改善服務。