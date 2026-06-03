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蓮蓬頭疑沾排洩物 情侶住杭州酒店洗澡崩潰 反被指自導自演

中國新聞組／北京3日電
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當事人拍下畫面，花灑內有疑似糞便的異物。（視頻截圖）
當事人拍下畫面，花灑內有疑似糞便的異物。（視頻截圖）

徐先生與女友29日從紹興到杭州觀看演唱會，入住當地一家飯店。女友進入浴室洗澡時，發現蓮蓬頭(花灑)表面附著黃色污漬；徐先生用紙巾擦拭後懷疑是排洩物。他與飯店交涉反被質疑是自導自演，兩人報警處理後，飯店才願意改賠500元(約73.8美元)。

新聞晨報報導，徐先生和女友在杭州時光漫居酒店預訂了196元(約28.9美元)一晚的房間。當天中午辦理入住後，女友洗澡時取下倒掛花灑意外發現，噴頭附著黃色髒污。女友事後回憶說，當時噴頭是反著掛的，自己想也沒想就拿下來洗了，洗完澡後才發現，把自己噁心得不行。

徐先生用紙擦拭後，肉眼判斷污物疑似排洩物。女生當場全身起雞皮疙瘩，心理極度不適，事後專程前往醫院做婦科、皮膚科檢查。

徐先生立刻聯絡飯店人員上門查看。工作人員稱花灑平時用來沖地、沖馬桶的，不可能有排洩物，反過來質疑污物是房客產生。

 報導指出，警方介入協調後，徐先生提出賠償訴求，包括更換住宿費及醫療檢查費用。但飯店僅同意賠償500元，其餘不予承擔。協商破裂之下，兩人只好另花450元更換飯店，「整場遊玩的好心情全被破壞」。

事後飯店店長表示，客房有標準清潔流程，花灑與馬桶均會拆洗，認為「不可能漏掉顯眼污漬」，因此無法確認髒污來源。對於賠償爭議，店方指出，警方調解時已提出500元方案，並未接受對方提出的更高金額。

徐先生則強調：「這個排洩物我敢保證不是我跟我女朋友弄的，我為自己說的話負法律責任。」目前雙方對污漬來源各執一詞。

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