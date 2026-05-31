魯男結婚22年 發現2兒非親生…生父分別是堂哥、村支書

姜先生接受採訪。(取材自新民周刊)

山東淄博男子姜先生與前妻結婚22年、共同撫養兩名兒子，離婚後卻發現兩個孩子都與自己沒有親子 關係。相關民事糾紛持續延燒，真相逐漸曝光，姜先生近日受訪時表示，自己只想拿回屬於自己的財產，並直言「我對他們沒有什麼好說的，只有恨，我對他們恨之入骨」。

新民周刊報導，姜先生與前妻於2002年結婚，2004年及2014年分別迎來兩名兒子。2023年5月，雙方協議離婚，考量孩子未來生活，他將兩套房產畫歸長子名下。

然而離婚後，長子經常返家索討金錢與財產。2024年9月，長子返家取物時砸壞房門，並與姜先生發生肢體衝突，過程中脫口說出「你不是我親爹」。這句話讓姜先生產生懷疑，隨後採集牙刷進行親子鑑定，結果顯示兩人不存在血緣關係。

之後姜先生提起訴訟，經法院一審、二審確認，他與兩名兒子均不存在親子關係。得知結果後，姜先生及父母深受打擊，難以接受養育20多年的孩子並非自家血脈。

案件進一步發展後，相關身分關係也逐漸浮出水面。2025年5月，姜先生堂嫂提告要求返還已過戶至長子名下的房產。姜先生表示，當時才意識到其中一名孩子可能與堂哥有關。據媒體報導，長子的生父為前妻娘家所在村的村支部書記，次子的生父則是姜先生的親堂哥。

姜先生表示，自從遭長子毆打後，對方再也沒有稱呼他為父親，對一手將其帶大的祖父母態度也十分冷淡。他透過媒體喊話，希望孩子不要介入成年人之間的糾紛。

其代理律師聞紅艷表示，若非長子後續一連串言行，包括毆打姜先生，「他原本還是想把房產留給孩子，畢竟有20多年的感情」。但正因如此，姜先生才決定透過法律途徑追回財產。

對於親子關係爭議，姜先生前妻在多次庭審中始終否認相關事實，不認可親子關係認定結果，也否認婚內存在不正當關係。姜先生則質疑對方說法前後矛盾，因其在堂嫂提告案件中承認曾與堂哥存在不正當關係。

聞紅艷表示，他們有理由懷疑姜先生堂哥、堂嫂及前妻有串通轉移、侵占財產的意圖，並已向法院提交新證據，包括相關銀行資金往來紀錄。

庭審期間，法官曾詢問長子是否願意重新進行親子鑑定，但遭對方拒絕。姜先生稱，對方不僅拒絕鑑定，還在法庭上對他進行人身攻擊，令他十分失望，「就像養了一條狼」，未來也不想再與對方有任何往來。

談及整起事件，姜先生坦言自己受到極大打擊，認為「婚姻失敗，人生也很失敗」。他強調，訴訟不只是為了金錢，「這個事兒就不是錢的事兒，錢買不來親情，也買不來我這20多年的青春」。

相關案件27日一審二次開庭，法院經兩個半小時審理後宣布休庭，未當庭宣判。案件涉及房產分割、撫養費返還及精神損害賠償等爭議。

此外，姜先生透露，堂嫂提告要求返還其堂哥替前妻購房資金一案，二審已作出終審判決。法院認定其堂哥與前妻存在不正當男女關係，並判決姜先生與前妻共同返還36萬元人民幣。

圖為姜先生長子動手監控畫面。(取材自新民周刊)