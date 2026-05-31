我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓州紙漿廠化學槽內爆 尋獲9具遺體增至11死

紐約州氣候法延後執行 環團憂汙染持續

魯男結婚22年 發現2兒非親生…生父分別是堂哥、村支書

中國新聞組／北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
姜先生接受採訪。(取材自新民周刊)
姜先生接受採訪。(取材自新民周刊)

山東淄博男子姜先生與前妻結婚22年、共同撫養兩名兒子，離婚後卻發現兩個孩子都與自己沒有親子關係。相關民事糾紛持續延燒，真相逐漸曝光，姜先生近日受訪時表示，自己只想拿回屬於自己的財產，並直言「我對他們沒有什麼好說的，只有恨，我對他們恨之入骨」。

新民周刊報導，姜先生與前妻於2002年結婚，2004年及2014年分別迎來兩名兒子。2023年5月，雙方協議離婚，考量孩子未來生活，他將兩套房產畫歸長子名下。

然而離婚後，長子經常返家索討金錢與財產。2024年9月，長子返家取物時砸壞房門，並與姜先生發生肢體衝突，過程中脫口說出「你不是我親爹」。這句話讓姜先生產生懷疑，隨後採集牙刷進行親子鑑定，結果顯示兩人不存在血緣關係。

之後姜先生提起訴訟，經法院一審、二審確認，他與兩名兒子均不存在親子關係。得知結果後，姜先生及父母深受打擊，難以接受養育20多年的孩子並非自家血脈。

案件進一步發展後，相關身分關係也逐漸浮出水面。2025年5月，姜先生堂嫂提告要求返還已過戶至長子名下的房產。姜先生表示，當時才意識到其中一名孩子可能與堂哥有關。據媒體報導，長子的生父為前妻娘家所在村的村支部書記，次子的生父則是姜先生的親堂哥。

姜先生表示，自從遭長子毆打後，對方再也沒有稱呼他為父親，對一手將其帶大的祖父母態度也十分冷淡。他透過媒體喊話，希望孩子不要介入成年人之間的糾紛。

其代理律師聞紅艷表示，若非長子後續一連串言行，包括毆打姜先生，「他原本還是想把房產留給孩子，畢竟有20多年的感情」。但正因如此，姜先生才決定透過法律途徑追回財產。

對於親子關係爭議，姜先生前妻在多次庭審中始終否認相關事實，不認可親子關係認定結果，也否認婚內存在不正當關係。姜先生則質疑對方說法前後矛盾，因其在堂嫂提告案件中承認曾與堂哥存在不正當關係。

聞紅艷表示，他們有理由懷疑姜先生堂哥、堂嫂及前妻有串通轉移、侵占財產的意圖，並已向法院提交新證據，包括相關銀行資金往來紀錄。

庭審期間，法官曾詢問長子是否願意重新進行親子鑑定，但遭對方拒絕。姜先生稱，對方不僅拒絕鑑定，還在法庭上對他進行人身攻擊，令他十分失望，「就像養了一條狼」，未來也不想再與對方有任何往來。

談及整起事件，姜先生坦言自己受到極大打擊，認為「婚姻失敗，人生也很失敗」。他強調，訴訟不只是為了金錢，「這個事兒就不是錢的事兒，錢買不來親情，也買不來我這20多年的青春」。

相關案件27日一審二次開庭，法院經兩個半小時審理後宣布休庭，未當庭宣判。案件涉及房產分割、撫養費返還及精神損害賠償等爭議。

此外，姜先生透露，堂嫂提告要求返還其堂哥替前妻購房資金一案，二審已作出終審判決。法院認定其堂哥與前妻存在不正當男女關係，並判決姜先生與前妻共同返還36萬元人民幣。

圖為姜先生長子動手監控畫面。(取材自新民周刊)
圖為姜先生長子動手監控畫面。(取材自新民周刊)

圖為姜先生長子動手監控畫面。(取材自新民周刊)
圖為姜先生長子動手監控畫面。(取材自新民周刊)

親子

上一則

浙1輛賓利放3000萬財物 被偷走的1根金條「最不值錢」

下一則

左打菲律賓右嗆日本 香格里拉對話中國存在感十足

延伸閱讀

結婚22年兩兒子非親生 山東男要回房子遭兒毆打辱罵

結婚22年兩兒子非親生 山東男要回房子遭兒毆打辱罵
看到別人戴綠帽新聞 陝男也為3女兒驗DNA 結果讓他崩潰

看到別人戴綠帽新聞 陝男也為3女兒驗DNA 結果讓他崩潰
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
老婆同意的？ 68歲男出軌90後 給她4800萬還生下雙胞胎

老婆同意的？ 68歲男出軌90後 給她4800萬還生下雙胞胎

熱門新聞

「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

上海泳渡賽 女選手露點照被直播 承辦方推給攝影師…

2026-05-26 02:23
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18

超人氣

更多 >
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價