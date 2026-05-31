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浙1輛賓利放3000萬財物 被偷走的1根金條「最不值錢」

中國新聞組／北京31日電
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警方抓捕現場。(取材自紅星新聞)
警方抓捕現場。(取材自紅星新聞)

近日，浙江台州市公安局椒江分局白雲派出所快偵快破一起特大車內貴重物品盜竊案。從群眾報警到抓獲嫌疑人、全額追回價值30餘萬元(人民幣，下同)的金條與名表，全程僅用三小時。

紅星新聞報導，事發深夜，台州市民尹先生焦急報警，稱其停放在椒江解放南路某KTV附近的轎車後備箱遭竊。尹先生說，車裡放了兩個表箱和一個書包，其中兩個表箱裡的貨物價值加起來有3000萬元。另外被盜的是書包裡的一根金條和兩隻手表，涉案價值30餘萬元，「金條是最不值錢的」。

椒江公安迅速響應，第一時間組織精幹警力連夜開展偵查。辦案民警抵達現場後，仔細勘查痕跡、走訪周邊群眾、回溯關鍵時段影像，抽絲剝繭，精準研判，全力捕捉嫌疑人行蹤。

案發後不到2小時，民警便精準鎖定嫌疑人身分及藏匿地點。抓捕專班果斷出擊、連夜合圍，在椒江一居民區內成功將盜竊嫌疑人楊某抓獲歸案，當場查獲全部被盜金條、名表，涉案財物分文未少，完璧歸趙。

經查，嫌疑人楊某有車內物品盜竊前科，此次再次鋌而走險，自以為深夜作案無人察覺，不料短短三小時就落網。目前，楊某因涉嫌盜竊罪已被椒江公安依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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