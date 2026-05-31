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滬娛樂會所老闆詐7億潛逃 「丈母娘」曝生活奢靡、拒騰房

中國新聞組／北京31日電
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馮某住在用詐騙贓款買來的豪宅中。（取材自大象新聞）
馮某住在用詐騙贓款買來的豪宅中。（取材自大象新聞）

上海一所價值千萬的豪宅內，近日發生一起因拒絕騰退房屋而遭司法拘留的衝突。涉案女子馮某在強制執行現場撒潑，不僅抓傷法警、揚言報警，更怒嗆法官「我一身病都是你氣出來的」。法官在多次警告無效後，當場宣布對其司法拘留15日。

綜合大象新聞、看看新聞報導，這起騰退衝突源於一起涉案金額高達7億餘元（人民幣，下同，約1億美元）的集資詐騙大案。涉案的上海某知名娛樂會所老闆李某在潛逃境外前，利用詐騙贓款購置了兩套豪宅，並登記在其女友及女友母親馮某的名下。

法院審理認定，這兩套房產屬於贓款轉建物，依法應予追繳，拍賣所得款項將返還受騙群眾。涉案房產中，登記在李某女友名下的房產面積為500平米，價值約7000萬元；登記在馮某名下的房產面積則為140平米，價值約1500萬元。

自李某潛逃境外後，其女友及母親馮某等家人仍居住於此，執行法官表示：「涉案當事人以前的生活肯定是非常奢侈的。」據了解，涉案當事人不但住在上海繁華地段的豪宅中，日常配備了三名司機、兩名保姆、兩名育嬰師、兩名專門的老師，並享有24小時私人醫院服務。

馮某住在用詐騙贓款買來的豪宅中。（視頻截圖）
馮某住在用詐騙贓款買來的豪宅中。（視頻截圖）

由於馮某拒不配合騰房，法院為確保強制騰退工作安全有序展開，特別調配了三名女法警，並邀請公證處、搬家公司到場協助，同時安排救護車在樓下待命。

執行當天，馮某仍堅稱不知道該房產是用集資詐騙款購買，強調自己是產權人，並向執法人員表示：「我女婿欠債，房產證是我的名字」，認為李某的欠債與其無關。馮某稱「一身病都是被法官氣出來的」，揚言要撥打110報警，更出手抓傷法警。多次警告無效後，法官當場宣布將馮某司法拘留15日。

馮某拒絕騰退豪宅，還抓傷法警。（視頻截圖）
馮某拒絕騰退豪宅，還抓傷法警。（視頻截圖）

馮某拒絕騰退豪宅，遭司法居留15日。（視頻截圖）
馮某拒絕騰退豪宅，遭司法居留15日。（視頻截圖）

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