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河南低保老人兄弟「被貸款」49萬 受害者：銀行讓找個單身窮的

中國新聞組╱北京30日電
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河南省南陽市唐河縣少拜寺鎮邢莊村日前爆出集體「被貸款」案，一名不識字且享有低保（低收入戶）資格的60歲老人邢民金，名下莫名背負一筆20萬元貸款，其低保金持續多年遭扣轉還款。邢民金的哥哥邢民同也被發現遭遇相同手法，名下「被貸款」29萬元。針對此起疑似遭設局騙貸事件，唐河縣官方已於29日成立聯合調查組，全面開展核查並嚴肅追責。

新京報報導，這起案件起因於邢民金的侄子小邢在2025年底幫忙取錢時，發現叔叔的帳戶異常。追查發現，該筆20萬元的貸款在放款當日，便被轉入陌生賬戶並提現取走；更驚人的是，邢民金的哥哥邢民同隨後也查出名下有29萬元不明貸款。兩兄弟皆表示對貸款完全不知情。此外，鄰村村民侯清軍查詢個人信用報告後也震驚發現，自己名下竟有無辜的兩筆、共計59萬元的貸款擔保記錄，而他對此一無所知，甚至與其中一名貸款人根本不認識。

根據涉事擔保人之一、曾任村會計的邢萬坡所述，這筆貸款是應銀行工作人員要求辦理的，當時「工作人員讓其找一個單身窮的來辦理」，他便找到了家庭困難的邢民金。當時同去的另一擔保人邢安田也坦言，自己對擔保行為並不理解。然而，涉事貸款銀行當年的調查報告卻公然作假，虛構稱邢民金擁有價值35萬元的房產、10萬元的私家車及存款10萬元，當時的兩位客戶經理郭某和程某坤更分別在報告上簽章確認。

據報導，面對一連串存疑貸款皆指向同一家銀行，該網點現任負責人回應表示，銀行紀檢部門正對此事進行調查，將一併處理。此前，小邢已接到銀行負責人電話，稱已追回邢民金多年來被扣除的低保金共計1萬5300元，但銀行網點也坦承並不清楚這筆追回款項的來源。

另據新黃河報導，鑑於案情擴大，唐河縣聯合調查組29日下午發布官方通報，已迅速成立由縣紀委監委、縣人民法院、縣公安局、唐河金融監管支局等單位組成的聯合調查組。官方強調，聯合調查組將徹查問題原委，依法依規釐清責任，對查實的違規違紀違法行為嚴肅追責問責，切實維護群眾合法權益。

河南 低收入 貸款

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