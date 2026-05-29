遛狗不拴繩…狗竄馬路撞倒女子害命 邯鄲狗主人殺狗拒認

河北邯鄲女子騎行被狗撞倒身亡現場。（取材自中新周刊）

河北邯鄲一名張姓女子騎電動車 去上班途中，被突然竄至馬路的一隻大型犬撞倒後頭部重傷死亡，年僅38歲。張女家屬指控，肇事犬隻由石某某飼養，其每天出來遛狗但「從來沒有栓過繩」，事發後疑為滅證，還自行把肇事犬隻活活打死並丟棄，儘管家屬已因張女猝逝而生活陷入困境，他們仍拒絕和解，堅持追究石某某刑事責任。目前石某某被依涉嫌過失致人死亡罪取保候審中。

據中國新聞周刊報導，此事發生在2025年7月20日，因張女家屬曝光了新案情，再度引發關注。當天早晨，張女和姊姊騎電動車去上班，途中被突然竄至馬路的一隻大型犬撞倒，張女士頭部著地受重傷，搶救無效後死亡。

據當時在場的張女士姊姊回憶，她們姊妹倆一前一後駕駛電動車，在馬路北側正常行駛，「狗突然像發瘋了一樣竄過來」，張女士瞬間被撞倒在地。

家屬後來了解到，這是當地村民石某某飼養的一隻格力犬，號稱世界上腳程速度最快的犬類之一，當時石某某正在事發路段遛狗，且未拴繩。石某某一開始承認了犬主人身分，然而在120急救到達前片刻，他又矢口否認是自己養的狗，謊稱「狗不是他的，他是過路的」。

然而，監控視頻顯示，石某某幾乎每天都出來遛狗，「從來沒有栓過繩」，在他遛狗經過的路段，既有幼兒園，也有不少老人。幾天後，石某某自行將狗打死，並丟棄至村裡一處廢井中。張女丈夫在他人幫助下，經歷數小時打撈，才將犬隻從井內撈出。警方最終確認石某某的養犬人身分。

同年8月13日，邯鄲市公安局經濟技術開發區分局對此案立案調查，石某某涉嫌過失致人死亡罪於2025年07月26日被警方傳喚調查，同年9月被取保候審。

邯鄲經濟技術開發區管委會工作人員近日回應，當地一直在協調處理此事，包括省市兩級檢察院及公安部門。有關部門曾多次組織家屬進行調解，然而張女家屬表示拒絕和解，要求追究石某某刑事責任。

去年12月，張女的丈夫在為案件奔波數月後，突發腦幹出血住院，至今昏迷。家屬說，張女生前在建築工地掙錢養家，丈夫在家照顧3名未成年的子女，小女兒年僅8歲。如今，孩子只能由雙方老人照顧，家中也失去了經濟來源。