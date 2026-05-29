九寨溝景區照鏡子要錢？店家索2元…被罵吃相難看

爆料遊客稱就是照這面鏡子時，被店家索要「照鏡費」。（取材自江南都市報）

近日有網友發帖吐槽稱，其在四川省九寨溝景區遊玩時，在一家店外擺放著一面鏡子前，拿出梳子整理頭髮僅約10秒時間，就被店家攔下索要2元（人民幣，下同）「照鏡費」，其因覺得收費不合理拒付。視頻發出後引發熱議，不少網友直呼「聞所未聞」、「吃相難看」。景區工作人員則回應稱，已向當事人道歉，對涉事居民進行了批評。

據江南都市報報導，這位網友發帖稱，近日在九寨溝景區遊玩時，扔垃圾的路上看到一家店外擺放著一面鏡子，周邊無人停留，便拿出梳子隨手簡單打理了一下頭髮和妝容，沒想到就被店家攔下要求付錢。

該網友表示：「在箭竹海下車點附近，看見有鏡子照了一下，也就10秒的時間，那邊賣飾品的阿姨就把我扯開，說照鏡子要給2塊錢。我沒給錢，轉身就走了。全程沒有看到任何收費標牌和提示，事前完全不知道。隨意擺放鏡子就私自收費，這樣的做法實在太不合理」。

據該網友發布的圖片，在一處烤腸攤，冰櫃旁邊擺放著一面鏡子，鏡子掛在門上。

該帖子一經發出，引發討論，網友大都表示對收「照鏡費」難以置信：「頭一次聽說照鏡子需要花錢的」，「這老鄉還不如直接搶」，「莫名收費讓遊客十分反感，不是第一次了」，「這是隨口收費嗎？和打劫有什麼不同？」。

九寨溝景區工作人員起初對此表示：「我們剛接到這個投訴，照鏡子是不會收錢的。我們也會去調查這個情況」。兩天後，5月27日晚上，九寨溝景區工作人員回覆稱：「今天下午我們已經聯繫了當事人，對當事人進行了道歉」。

對於為何會說出收費這句話，工作人員解釋道：「因遊客在烤腸攤位旁整理頭髮，居民擔心頭髮絲掉在食品裡面，就隨口說了要收費2元，並非真要收費。針對居民的不當言語，給遊客帶來不好的體驗，我們對居民進行了批評教育，也打電話給當事人道歉了」。

不過這個說法也讓不少網友表示難以接受：「吃相太難看」，「這逼瞎活編的」，「照鏡子影響食品衛生？這是人類能說出來的話嗎？」。