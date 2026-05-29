上海14人地鐵站「上班」數月 沒工資還倒貼 起因令人傻眼

圖為上海地鐵的小紅帽行李搬運服務。示意圖，與新聞內容無關。（取材自小紅書）

「每天準時到地鐵站 報到、在監控鏡頭前敬禮打卡，還熱心幫乘客搬行李，結果根本沒有這份工作。」上海近日爆出一起離譜又荒唐的「假上班」事件，14名民眾聽信一名男子酒後吹噓稱能安排地鐵職缺，不但白白在地鐵站「工作」數個月，每天在監控探頭下敬禮打卡，還倒貼送菸送酒、塞紅包，最後才發現自己被耍得團團轉。消息曝光後，大批網友笑翻直呼「人才」、「地鐵站多了10多個義工，都沒發現？」。

據新聞晨報報導，事發在上海奉賢區。2024年6月，一名錢姓男子在酒席上喝醉後吹噓，稱自己有親戚承包上海地鐵5號線的第三方服務，可幫忙安排工作。沒想到一句酒後玩笑竟被當真，包括姚某在內的11名退休 老人與3名年輕人陸續找上門，希望透過他進入地鐵系統工作。

眼見愈來愈多人拜託自己安排職缺，錢男索性將錯就錯，承諾每月薪水高達6800元（人民幣，下同），還硬編出一套完整「入職流程」，他要求14人每天到地鐵站「值勤」，負責巡視工作人員有沒有偷懶，還要協助老弱婦孺搬運行李。

為了讓整件事看起來更像真的，錢男甚至要求大家上下班時，必須站在地鐵站監視器前「敬禮打卡」，還安排所謂的「入職考試」，拿攝影機全程錄影，稱「考試沒過就無法轉正」。14人深信不疑，每天照表操課，在不同地鐵站忙進忙出，宛如真正員工。

期間，錢男暗示這份工作「來之不易」，姚某等人心領神會，或為感謝錢男「牽線搭橋」，或為通過「入職考試」，紛紛向其贈送菸酒、禮品券及現金等。

然而幾個月過去，眾人始終沒領到半毛薪水。當大家忍不住追問時，錢男才坦承：「我根本不認識地鐵工作人員，也沒能力安排工作，只是享受被大家當領導、被吹捧的感覺」。受害者這才驚覺受騙，立刻報警處理。

檢警調查後發現，錢男透過這場「假工作騙局」，共收下21條香菸、6瓶白酒、3500元現金以及價值1000元的消費卡。法院最終依詐騙罪判處他有期徒刑6個月、緩刑1年，並罰款4000元。

消息一出，話題衝上微博熱搜第一，瞬間在網路上引發熱議。許多網友笑到不行，紛紛留言：「地鐵原本的工作人員都沒發現才最好笑」、「這根本大型志工活動」、「每天在監控前敬禮打卡，比正式工還正式」、「14個人天天這樣，真的沒人覺得怪嗎？」；也有人認為：「這根本一個願打一個願挨，雙方都有問題」。

不過也有網友指出，這群人多半是退休長者或社會經驗不足者，對正式企業流程並不熟悉，才會一步步掉入陷阱。只是整起事件荒謬程度太高，仍讓不少人直呼：「這根本像喜劇電影劇情，居然真實發生了」。