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寧波小伙花598元去「踩背」 脖被拴、拿鞭抽 骨折了

中國新聞組／北京29日電
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「踩背館」內房間。(取材自1818黃金眼)
「踩背館」內房間。(取材自1818黃金眼)

在寧波北侖一家快遞公司上班的小李日前在網上預約一家「踩背館」店家進行598元(約88美元)服務，他進店後被要求趴在地上並「戴上鏈子」，脖子與雙手一度被固定。過程中，他稱曾被踩背約20分鐘，之後身體被踩壓，甚至出現類似鞭打動作。小李事後因疼痛就醫發現肋骨骨折。他為了這件事討個說法，店方則回應相關器具僅為裝飾，否認存在不當行為。

小李稱被拴起來。(取材自1818黃金眼)
小李稱被拴起來。(取材自1818黃金眼)

1818黃金眼報導，小李回憶，在「檸小喵踩背館」裡，當時他被要求趴在地面，手腳受限，「脖子也被拴住」。之後他因疲勞躺床又被技師踩背兩分鐘，他表示「有被重壓的感覺」，後段甚至出現用鞭子抽的情況。當日結束後他並未明顯不適，但數日後胸口持續疼痛。

小李到醫院檢查，診斷結果顯示其左側第2前肋骨骨折。他表示醫療費用約5、6百元，但醫師建議休息兩個月，暫時無法從事搬運工作。

對於傷勢來源，店方並不認可責任，稱已就相關情況支付賠償，並出示一份手寫協議，內容為已賠償1000元。不過小李否認該金額為最終協商結果，認為對方並未承認傷勢與服務有關。

報導指出，小李與寧波新楔派出所警方回訪該店，「檸小喵踩背館」位於商業廣場五樓，現場無明顯招牌。屋內的確發現皮鞭、鏈條等物品，但店方解釋皆為裝飾道具，已經用了一半的陽台蠟燭則是臨時照明使用。

在警方協調下，雙方進入調解程序，但最終未能達成一致，小李表示將持續追究責任。

圖為檸小喵踩背館。(取材自1818黃金眼)
圖為檸小喵踩背館。(取材自1818黃金眼)

影像診斷結果，小李的肋骨骨折。(取材自1818黃金眼)
影像診斷結果，小李的肋骨骨折。(取材自1818黃金眼)

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