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樓上掉下1水瓶砸壞辣椒苗 湖北婦告整個小區 法院判了

中國新聞組／北京29日電
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陳女士為了「天降異物」維權。（取材自三峽日報公眾號）
陳女士為了「天降異物」維權。（取材自三峽日報公眾號）

一個從樓上掉下來的礦泉水瓶，砸壞了湖北陳女士家田裡的幾棵辣椒苗。由於這已不是第一次「天降異物」，陳女士決定用法律維權。長陽土家族自治縣人民法院認為，被告小區業主委員會在履行安全保障措施上有一定過錯，故法院判決小區業主委員會賠償陳女士1元。

新華社報導，陳女士家住私房緊鄰某小區樓棟。2025年11月28日晚，樓上突然掉下一瓶礦泉水，正好砸在她家種植的辣椒苗上，植株當場折斷。陳女士報警後，公安機關查看了小區監控，但無法鎖定具體是誰扔的瓶子。

陳女士認為，小區業主委員會作為管理方，有責任採取更有效措施防範高空拋物風險，故將小區業主委員會訴至法院，要求賠償1元，並要求小區重新安裝防高空拋物監控、制定管理規約、開展宣傳教育、建立舉報追責機制。

長陽土家族自治縣人民法院經審理認為，案涉受損植株是被正上方墜落的礦泉水瓶砸斷，而陳女士家私房正上方，只有該小區的住戶。

法官查看小區監控後台，發現（防高空拋物用）監控存在盲區。本案確實無法確定具體侵權人，結合庭審查明及實地走訪、調查情況，被告小區業主委員會在履行安全保障措施上有一定過錯，應承擔相應責任。故法院判決小區業主委員會賠償陳女士1元。

報導指出，關於陳女士要求「重新安裝監控、建立追責機制」等訴求，經調查，被告小區業主委員會已採取制定業主公約、不定期進行宣傳教育，安裝監控設施等措施預防高空拋物行為，在訴訟前還更新了部分攝像頭，故原告陳某該項訴訟請求，法院不予支持。

高空墜物的殺傷力。(取材自人民日報)
高空墜物的殺傷力。(取材自人民日報)

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