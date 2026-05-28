廈門女教師給陌生男打傘後被網暴 真相3次反轉 全網傻眼

福建廈門一名女教師在烈日下為一名男子打傘視頻在網上瘋傳。（視頻截圖）

福建廈門一把普通的黑傘，短短48小時內竟演變成席捲全網的輿論風暴。網傳一段一名女教師為一名男子撐傘的10幾秒校園視頻，讓這名女教師瞬間被貼上「巴結領導」標籤，遭到大量網友圍剿；而事件還在校方、教育局 接連回應後，出現「三次大反轉」，從「校長特權」變官方所說「父女關係」又自己推翻，引爆更多質疑。

有評論稱，這場因「一把傘」掀起的全民網暴，堪稱中國網路輿論失控的最新案例。

據濟南日報與紅星新聞報導，事發5月25日，地點在福建廈門湖里區世紀學校，網傳視頻中，學校正在操場舉行升旗與國旗下講話活動，烈日當空，學生整齊站在太陽下，一名女教師撐著黑傘替身旁一名頭髮花白的男子遮陽。由於男子雙手背在身後、神情嚴肅，不少網友立刻認定他是校領導，質疑「學生曬太陽，領導卻有人撐傘」，怒轟學校搞特權文化。

短短幾小時內，「女教師給校長打傘」關鍵字迅速衝上熱搜，評論區更是一片罵聲。有人批女教師「拍馬屁」，有人質疑教育界風氣敗壞，甚至開始肉搜當事人身分。

然而，荔枝新聞報導，校方第一時間緊急澄清，表示視頻中的男子並非校長，而是學校退休返聘、年近70歲的老教師，並稱女教師當天因身體不適，加上高溫天氣，才會撐傘，同時順便照顧年長教師。

原以為風波會因此平息，沒想到校方接下來的說法，反而讓事件愈來愈燒愈大。第二次反轉是，校方後續再對媒體表示，視頻中的男女其實是「父女關係」，前後反覆的說法引來更多質疑，認為校方「為了滅火硬編故事」。

就在輿論持續炸鍋時，第三次反轉登場了。5月26日下午，廈門湖里區教育局介入調查後，直接推翻校方說法，稱兩人根本不是父女關係，男子確實是退休返聘教師，但與女教師只是同事關係，校方此前「父女說」並不屬實。

消息曝光後，短短一天內三度翻盤，全網瞬間傻眼。原始視頻拍攝者小黃也發聲，自己從未說過男子是校領導，也沒有猜測兩人關係，上傳視頻只是希望大家關注「學生在烈日下集會」的教育問題，沒想到演變成對當事人的瘋狂網暴。

目前，校方已經報警，教育局也表示將依法追查造謠與散播不實資訊者責任。

極目新聞評論指出，無論兩人的關係是不是父女，「女教師撐傘是為討好校領導」都是在帶節奏，相關部門可以追究造謠者的法律責任。但學校說兩人是父女關係，教育部門說他們不是父女關係，這就很尷尬了，讓人不禁要問：學校為什麼要撒謊？學校謊言被揭穿，讓不少人懷疑兩人的關係並不是那麼純粹，反而給造謠者口實。這個教訓實在是太深刻。