河北女車禍住院遭男醫師性侵 事前她問了這句話被警當自願

警方出具的鑑定意見通知書。（取材自極目新聞／當事人供圖）

河北王女士近日向媒體反映稱，今年3月她因發生車禍被送往葫蘆島市中心醫院接受治療，其間該院醫師王某多次對她動手動腳，並於3月29日性侵得逞；當時她擔心生命危險沒呼救，以手機錄下她主動問醫師「是否喜歡自己」的錄音後報警，還送檢胸部拭子中檢出醫師王某的DNA，但陰道拭子未檢出。警方後來不予立案，讓她無法接受。據了解，目前該名涉事醫師已被開除。

據極目新聞報導，王女士表示，今年3月，她駕車從河北燕郊出發前往遼寧海城辦事，行駛至京哈高速南票收費站附近時，道路前方出現了大石塊，她躲閃不及駕車撞上，導致車輛的多個輪胎爆胎，她全身多處瘀青，頭部脹痛，被交警送往葫蘆島市中心醫院治療。

王女士表示，她住院期間多日高燒不退，體溫高達39.9℃，期間曾聯繫姊姊來醫院照顧自己，但姊姊沒時間沒有趕來。王姓醫師趁著檢查治療，多次對她動手動腳。3月20日，王女士想出院，但王醫師沒有答應。

病房內有三張床，但只有她一個病人入住，事發時病房內沒有其他患者。3月29日上午，王醫師到病房提出與王女發生關係的不當要求。為取證王女打開手機錄音。

王女士稱，當時王某餵水並親吻她，遭到拒絕後，強行侵犯她。期間，她有肢體反抗，因發燒身體不適、擔心生命危險沒有呼救，但隨後報警。據悉，該段手機錄音中，王女士曾主動詢問醫師「是否喜歡自己」，醫師給予肯定答覆。

警方鑑定書內容顯示，王女士送檢的胸部拭子中檢出王醫師DNA，送檢的紙巾上檢出王某的精斑，3份陰道拭子均未檢出人精斑；葫蘆島市公安局連山分局經過調查後認為，沒有發現王某犯罪事實，並作出不予立案決定。

對此，王女士認為王醫師侵犯自己的證據確鑿，不認可警方的調查結果，提出行政覆議，希望王某依法承擔法律責任。葫蘆島市公安局連山分局刑偵大隊負責此事的民警稱，不方便透露具體情況。26日，葫蘆島市中心醫院工作人員表示，涉事醫師王某已被開除。

廣東哲清律師事務所主任律師馬俊哲表示，強姦罪的核心在於證明「暴力脅迫」和「違背意志」。受害人王女士在被侵犯時未呼救，如果事前主動提問對方是否喜歡自己的錄音屬實，容易被認定為「雙方互動」而非「單方強迫」。但如果女性處於高燒無力反抗，嫌疑人利用此特殊情況實施侵犯，可能屬於採用暴力、脅迫以外的使被害婦女不敢反抗或不能抗拒的行為，同樣可以構成強姦。