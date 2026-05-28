戀愛腦？北京富商2年打賞女主播44萬次、1700萬元 妻怒告

涉事女主播。（取材自央視）

在北京獨自打拚的富商王先生（化名）戀上一名楊姓網路女主播，稱自己是「戀愛腦」，兩年多時間裡被楊女以「守塔」、「打PK」等為由連環索賞，豪擲1700餘萬元（人民幣，下同），打賞次數高達44萬次，成為「榜一大哥」。王先生的妻子發現後怒將楊女和其經紀公司及平台告上法庭，法院認為平台存在明顯的監管失職， 判決平台返還787.5萬元。

據每日經濟新聞報導，王先生孤身在北京做生意，妻子和孩子都在哈爾濱老家。2018年11月開始，王先生在某直播平台喜歡上一名姓楊的女主播，隨後開長期向這位主播高額打賞，2019年6月兩人發展為線下交往，過程中，楊女多次索要大額打賞，雙方建立戀愛關係後，王先生在直播間的打賞金額更是大幅攀升，曾連續5個月單月充值超過100萬元，甚至有單月打賞金額高達340餘萬元，是楊女直播間妥妥的「榜一大哥」。

楊女和王先生的聊天紀錄一天能達一兩百條，內容除了楊女對王先生表達愛意外，再就是變相誘導他進行大額打賞。「比如說她跟王先生會提出來，今天晚上要守塔，今天晚上我跟哪位主播PK的時候你要幫助我，或者公會要求我要進排名前20名了，如果當晚王先生打賞金額不高，楊女就會埋怨，促使王先生在直播間對她進行高額的打賞」。

涉事女主播。（取材自央視）

法官表示，直播平台後台數據顯示，王先生兩年多在該平台充值次數超過7500次，打賞次數超過44萬次，累計給楊女打賞金額達1700餘萬元。

王先生的巨額打賞行為最終被妻子李某發現，認為侵害了自己的夫妻共同財產權益，將網路女主播、經紀公司及平台告上法院，要求返還一半打賞款。法庭上，王先生對自己打賞出去1700餘萬也覺得有點不可思議，他認為除了自己戀愛腦以外，直播平台對於打賞金額、打賞次數沒有限制、沒有提示也是原因，覺得這一切太不值了。

法院審理後認為，主播楊女為達到誘導打賞目的對王先生實施感情誘惑；王先生為取悅主播，維持婚外不正當戀愛關係，向主播大額打賞的行為違背了社會公序良俗，應屬無效民事法律行為。但平台沒有對楊女進行有效的管理，沒有對王先生的大額打賞進行提醒和限制，且打賞金額平台分成60%、主播分成31%、經紀公司分成9%，極易促使主播誘導用戶進行衝動消費，平台存在一定的監管過錯。

法院最終認定，王先生與楊女士確立戀愛關係前的打賞行為，屬於直播間的正常消費行為，打賞款無需返還；而雙方確立戀愛關係後的打賞款，因違反公序良俗屬無效行為。最後法院支持了王先生妻子李某的全部訴訟請求，判決直播平台返還787.5萬元。