養兩年的寵物貓失控攻擊 北京女頭頂被撕開4厘米傷口

陳女士的手布滿抓痕。(視頻截圖)

北京近日發生一起令人震驚的家貓傷人事件，一名女子突遭自己飼養長達兩年的寵物 貓襲擊，導致頭面部嚴重撕裂傷，血淋淋的畫面引發關注。許多飼主常認為自家寵物性格溫順，絕不會對飼主動粗，然而動物的原始本能與應激反應往往難以預料。

綜合媒體報導，北京的陳女士飼養了一只虎斑貓長達兩年，這只貓平時溫順黏人，從未有過攻擊行為。25日當天，陳女士剛把寄養在朋友處的母貓幼崽接回家，在將小貓糞便倒入貓砂盆清理時，母貓突然毫無預兆地發起猛烈攻擊，直接撲向陳女士的頭部瘋狂抓咬。

此次襲擊導致陳女士‌頭面部多處挫裂傷，頭頂頭皮被撕開一道4厘米長的傷口，被診斷為顱部3級損傷，屬於狂犬病暴露最高等級（III級暴露）‌。事發後陳女士緊急接種了共6針狂犬疫苗 和狂犬病免疫球蛋白，目前在家靜養，她表示康復後會將這只貓送走。

專業獸醫與行為專家分析，這起悲劇的導火線主要來自於動物的生理本能。該隻母貓當時正處於發情期且尚未絕育，領地意識極強；加上幼貓回歸時身上沾染了陌生氣味，當主人靠近並清理糞便時，母貓誤將主人的行為視為對幼崽的極大威脅，在「發情期激素失衡」與「強烈護崽本能」的雙重刺激下，瞬間引發嚴重的應激反應，導致行為失控。

事件曝光後迅速登上社群平台熱搜，引發公眾對於「是否該棄養」與「養貓責任」的激烈爭辯。

有網友直言貓咪攻擊頭部具有致命風險，「下次可能就傷到眼睛或喉嚨，太可怕了」。也有網友認為「貓咪應激就在一瞬間，牠被嚇到失去理智了，不是故意的」。