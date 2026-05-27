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網紅造謠「薺菜免費採」 數百人進田毀地 河南農戶憤提告

中國新聞組／北京27日電
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網紅發布的不實影片截圖。（視頻截圖）
網紅發布的不實影片截圖。（視頻截圖）

河南安陽內黃縣一片約258畝薺菜地，今年3月因一則「幾百畝薺菜不要了、可以免費採摘」的短視頻在網路擴散，數百名民眾陸續進入田間採挖，數小時內作物被哄搶並遭踩踏破壞。種植戶估計損失約70萬元，兩個多月後仍未獲賠償，但發布謠言的網紅僅被行政處罰，因此種植戶已申請刑事立案。

浪潮新聞報導，承包該地塊的種植戶米先生表示，事發地位於內黃縣馬上鄉南善村，原計畫3月中旬開始採收。3月12日他們接到消息趕到現場時，田地內已有大量人員採挖薺菜，情況失控。他們隨即報警，民警到場進行勸離，但因人數眾多，難以完全制止。

米先生稱，當地一名網紅「內黃仙姐」在未核實情況下發布短視頻，稱該片薺菜地可免費采摘，引發後續人群進入。公安機關出具的行政處罰決定書顯示，相關人員因「虛構事實擾亂公共秩序」被行政拘留六日。

事發當晚，警方對種植戶進行筆錄。隨後鄉政府為防止情況擴大，組織人員對地塊進行旋耕處理，阻止進一步採挖。米先生表示，當時地內薺菜已大部分被採摘或破壞。

他介紹，該地塊年租金約28萬元，按產量與批發價格估算，損失約70萬元(約10.3萬美元)。目前除行政處罰外，尚未進入賠償程序。

米先生稱，事後曾就賠償問題進行協商，但未達成一致。他近日向警方提交刑事立案申請，請求依據「刑法」故意毀壞財物罪向參與哄搶人員追究相關責任。

河南

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