人妻「一碰就吐」…結婚2年零同房 閩男崩潰索72萬彩禮

結婚2年的人妻坦言與夫有「同房障礙」。（視頻截圖）

福建一起因「婚後兩年從未同房」而引發的離婚及巨額彩禮糾紛引發社會關注。男子阿寬與妻子阿婷經媒人介紹結為連理，雖然兩家本是遠親，且在婚前皆通過婚檢證實身體健康，但這段婚姻在領證後兩年的時間裡，卻始終是一段「有名無實」的無性婚姻，甚至因極度抗拒親密接觸而走上法律訴訟的道路。

綜合黃河新聞網、深圳晚報報導，這起婚姻悲劇的核心，卡在夫妻兩人無法逾越的「同房障礙」上。阿寬無奈地透露，結婚以來，妻子始終以各種理由推脫、抗拒與他發生親密相處。他曾嘗試主動靠近，但妻子的排斥反應激烈到令人難堪，阿寬回憶道：「有一次她是真的吐了，我抱著她的時候，她開始顫抖，跑到洗手間馬桶去吐。」這種「像冰塊一樣捂不熱」的疏離感，讓兩人的感情迅速破裂。

面對丈夫的指責，阿婷則坦言，問題出在剛結婚時的心理陰影。她表示，新婚最開始嘗試時確實沒成功，而第二次時阿寬表現得非常懊惱，這讓原本就緊張、不適應的她產生了巨大的心理壓力。那次不愉快的經歷讓她至今難以忘記，久而久之便對同房產生了嚴重的牴觸情緒。為了逃避這種壓力，阿婷以工作為由長期住在外地的出租屋，每周僅短暫返回一次市區婚房，夫妻倆實質上處於長期分居的狀態。

儘管雙方家人多次出面調解，調解員也分析認為兩人均為初婚、缺乏經驗，勸導雙方放下對立情緒，但問題始終無解。阿婷的父親也為女兒辯護，強調女兒並非不願意過日子，純粹是雙方心理緊張導致磨合失敗。

由於婚姻已毫無維繫可能，阿寬無奈提出離婚。男方家庭付出28.8萬元的彩禮、9.1萬元的三金首飾，加上婚俗紅包、婚宴酒席等，累計結婚成本超過72萬元，因此阿寬要求全額退還這筆開銷。

女方對離婚並無異議，但對高額退款表示無法認可。女方父親聲稱彩禮早已退還給小夫妻（男方對此否認），並認為酒席與禮品屬於自願婚慶消費，不該由女方承擔。雙方在調解無果後，決定交由法院裁定。