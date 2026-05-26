投毒殺害「游族」老董林奇 三體前CEO許垚被執行死刑

游族董事長林奇（右圖）體內檢出五種毒，左圖為投毒的許垚。（取材自微博）

備受關注的三體宇宙公司前首席執行官（CEO）許垚投毒殺人案，已於2026年5月21日被執行死刑 。隨著該案塵埃落定，許垚投毒案中的一位受害者也在社群媒體 上留言感慨：「正義，雖遲但到。」此案一審、二審法院均認定許垚精心策畫、預謀犯罪且手段殘忍，依法判處死刑，最高人民法院於近日核准其死刑判罰。

經濟觀察報報導，多位消息人士證實了許垚被執行死刑的消息。回顧案情，擁有法律碩士背景的許垚於2017年加入溫州富豪林奇麾下的游族集團，並於2018年出任三體公司CEO。然而，林奇與許垚隨後在管理上分歧漸大，林奇對其採取降薪與削減權限等措施，並於2020年著手安排人選取代許垚。2020年12月16日，林奇突發疾病送醫，警方接獲家屬報案後將許垚抓獲。

2020年12月25日，林奇經醫治無效死亡。經上海市公安局物證鑑定中心鑑定，林奇的死因為「河豚毒素」和「α-鵝膏毒肽」成分中毒致多器官功能衰竭。此外，林奇預計物色的接替者趙宇堯、三體公司時任副總裁趙驥龍等4人，亦被檢出血液中含有「氯化甲基汞」成分。許垚隨後被批准逮捕，並由檢察院提起公訴。

2024年3月，上海市第一中級人民法院一審判決，許垚犯故意殺人罪與投放危險物質罪，數罪併罰決定執行死刑。許垚不服提起上訴，辯稱購買毒素是為了自殺。2025年6月，上海市高級人民法院二審裁定駁回上訴、維持原判，認為其作案動機卑劣、情節特別惡劣，且到案後拒不認罪。

在案件審理過程中，許垚的辯護律師曾提出質疑，認為此案缺乏毒物檢驗的質譜圖，徒留遺憾。對此，公訴方檢察院及法院皆認為，質譜圖本身並非鑑定意見，非必須當庭質證的證據，且林奇死因確鑿無疑。最高人民法院最終核准死刑裁定，並於5月21日執行。