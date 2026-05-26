我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯再添貴婦超市 Laurel Supply薯片賣17美元

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

投毒殺害「游族」老董林奇 三體前CEO許垚被執行死刑

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
游族董事長林奇（右圖）體內檢出五種毒，左圖為投毒的許垚。（取材自微博）
游族董事長林奇（右圖）體內檢出五種毒，左圖為投毒的許垚。（取材自微博）

備受關注的三體宇宙公司前首席執行官（CEO）許垚投毒殺人案，已於2026年5月21日被執行死刑。隨著該案塵埃落定，許垚投毒案中的一位受害者也在社群媒體上留言感慨：「正義，雖遲但到。」此案一審、二審法院均認定許垚精心策畫、預謀犯罪且手段殘忍，依法判處死刑，最高人民法院於近日核准其死刑判罰。

經濟觀察報報導，多位消息人士證實了許垚被執行死刑的消息。回顧案情，擁有法律碩士背景的許垚於2017年加入溫州富豪林奇麾下的游族集團，並於2018年出任三體公司CEO。然而，林奇與許垚隨後在管理上分歧漸大，林奇對其採取降薪與削減權限等措施，並於2020年著手安排人選取代許垚。2020年12月16日，林奇突發疾病送醫，警方接獲家屬報案後將許垚抓獲。

2020年12月25日，林奇經醫治無效死亡。經上海市公安局物證鑑定中心鑑定，林奇的死因為「河豚毒素」和「α-鵝膏毒肽」成分中毒致多器官功能衰竭。此外，林奇預計物色的接替者趙宇堯、三體公司時任副總裁趙驥龍等4人，亦被檢出血液中含有「氯化甲基汞」成分。許垚隨後被批准逮捕，並由檢察院提起公訴。

2024年3月，上海市第一中級人民法院一審判決，許垚犯故意殺人罪與投放危險物質罪，數罪併罰決定執行死刑。許垚不服提起上訴，辯稱購買毒素是為了自殺。2025年6月，上海市高級人民法院二審裁定駁回上訴、維持原判，認為其作案動機卑劣、情節特別惡劣，且到案後拒不認罪。

在案件審理過程中，許垚的辯護律師曾提出質疑，認為此案缺乏毒物檢驗的質譜圖，徒留遺憾。對此，公訴方檢察院及法院皆認為，質譜圖本身並非鑑定意見，非必須當庭質證的證據，且林奇死因確鑿無疑。最高人民法院最終核准死刑裁定，並於5月21日執行。

溫州富豪林奇麾下的游族集團。（取材自經濟觀察報）
溫州富豪林奇麾下的游族集團。（取材自經濟觀察報）

社群媒體 死刑

上一則

物業和房仲都說「沒人會管」 河北碧桂園小區處處違建

下一則

多大仇呀？陝西男打暈妻、扔下崖致死 父姊竟然幫圓謊

延伸閱讀

槍殺華府以色列使館情侶 司法部求處兇嫌死刑

槍殺華府以色列使館情侶 司法部求處兇嫌死刑
18歲女兒崩潰自殺 南加獸父灌酒亂倫 只判三年？

18歲女兒崩潰自殺 南加獸父灌酒亂倫 只判三年？
4萬歐元債務…3中國人在米蘭被燒死 2華人主謀判30年

4萬歐元債務…3中國人在米蘭被燒死 2華人主謀判30年

找不到靜脈 田州死囚注射毒針喊卡 折騰逾1小時

找不到靜脈 田州死囚注射毒針喊卡 折騰逾1小時

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。圖為山東省鄒平縣創新集團板材公司冷軋生產線的工人，在吊裝輕質高強合金鋁卷。（新華社）

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

2026-05-19 11:47
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

2026-05-21 02:25

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美