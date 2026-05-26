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多大仇呀？陝西男打暈妻、扔下崖致死 父姊竟然幫圓謊

中國新聞組／北京26日電
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苗苗的婚紗照。（取材自大象新聞）
苗苗的婚紗照。（取材自大象新聞）

陝西永壽縣一名女子苗苗長期遭丈夫張某家暴，向法院訴請離婚失敗，13天後苗苗再度遭張某長時間毆打，更在昏迷狀態下被丟下數十米深的土崖致死，張某還向警方供稱苗苗是想不開自己跳下去的。該起案件26日在陝西咸陽永壽縣法院開庭，苗苗家屬痛訴不要民事賠償，只有一個心願，就是兇手被判死刑。

大象新聞報導，苗苗1993年出生，與張某經相親認識，交往約兩個月後結婚，婚後育有兩名兒子。苗苗親屬表示，兩人婚後經常爭吵，苗苗也曾多次在社交平台發文宣洩對婚姻的不滿，如「一步走錯，步步後悔」、「能過了過，過不成了各走各」等。

2024年後，雙方因經濟問題、家庭瑣事及張某猜忌等問題頻繁發生衝突。2024年8月20日，苗苗曾向親屬傳送傷勢照片，顯示腿部、手臂等多處瘀傷，並稱遭張某毆打，當晚也曾報警。之後，她前往西安一家醫院就診，診斷結果顯示有焦慮性抑鬱恐懼。

2024年11月6日，苗苗以感情破裂為由提起離婚訴訟，但法院於12月11日判決駁回。此後，苗苗搬到西安周邊租屋暫住。12月22日，張某透過快遞資訊找到她的住處，要將她帶回家；苗苗當晚曾向親戚發訊息稱：「今早差點（被）掐死。」

12月24日清晨，張某再次前往苗苗租屋處要求不要離婚。據親屬說法，張某長時間毆打苗苗，直到她失去意識。然而，張某第一時間並未將昏迷的苗苗送醫，反而將她拖上車，在西安至永壽縣途中徘徊。其間，張某家人曾勸他送醫，張某也一度將苗苗送往咸陽一家醫院，但因傷勢過重需轉院，他又將人帶離。

張某誤以為苗苗已死亡，便在返回途中將她丟下路旁數十米深的土崖。經司法鑑定，苗苗死因為高墜造成頭部及胸腹腔多器官損傷。

「我不敢想，有多大的仇恨啊」，苗苗哥哥哽咽說：「你這個人為什麼狠毒到這種程度，把人已經打得重度昏迷了，還要拽著她的頭髮往石墩子上碰，造成我妹妹頭骨開裂。人已經躺在地上重度昏迷了，你還要用腳踩踏，你得多惡毒啊。」

苗苗的家人看著她的遺像。（取材自大象新聞）
苗苗的家人看著她的遺像。（取材自大象新聞）

警方調查指出，張某事後曾報警，但聲稱苗苗是自己想不開、自己跳下去的；張某父親曾指使兒子撥打報警電話謊報案情，後和女兒提供虛假證言。

苗苗父母表示，他們不接受任何民事賠償，「只希望法院能判處他死刑。他家裡包庇的人也應該受到刑事處罰」。據悉，警方依「治安管理處罰法」，對張某父親及其一名姐姐分別處以行政拘留10日及罰款500元（人民幣，約74美元）。

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