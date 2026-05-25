中國禁用高毒農藥暗中流入農田 央視揭多地違規販售

央視調查發現，甲拌磷、甲基異柳磷、水胺硫磷等已禁售、禁用的高毒農藥，仍被部分商家隱匿在網路上暗中交易。（央視財經）

央視財經25日報導，中國部分地方商戶和個別企業違規銷售明令禁止及限制使用的高毒農藥，且為規避監管，銷售渠道和交易方式相當隱蔽。經近1個月調查取證後，央視將相關證據材料移交中國農業農村部，該部已組織河南 、江蘇、雲南、廣西等地相關部門展開專項查處。

根據中國農業農村部公告，自2022年9月1日起，已撤銷甲拌磷、甲基異柳磷、水胺硫磷原藥及製劑產品的農藥登記並禁止生產；自2024年9月1日起，禁止銷售和使用。然而，這些高毒農藥仍被一些商家隱匿在網路上暗中交易。

報導指，部分商家一邊強調相關產品受到嚴格監管，一邊向央視記者發送產品圖片和報價。一瓶500毫升的水胺硫磷和甲拌磷，價格約人民幣8元至15元不等。為躲避監管，商家要求採取線上付款、線下物流運輸方式，買賣雙方無需見面。

報導稱，部分農藥外包裝盒上沒有生產廠家及生產地址等資訊，多個現貨交易地點集中在河南鄭州市惠濟區八堡農資市場附近。在距離八堡農資市場不到1公里的田河物流園，有部分無生產資訊的紙箱內裝有甲拌磷和水胺硫磷。園區多家物流公司拒絕透露發貨人資訊，但承認可運輸禁用農藥，甚至有人提出規避監管的做法。

據報導，有知情人士透露，不久前曾有一批禁用農藥被運往江蘇徐州豐縣。央視記者前往當地調查，在范樓鎮、梁寨鎮等地發現甲拌磷、甲基異柳磷，以及含有甲拌磷和克百威的「甲·克」包裝。當地部分種植蒜薹和馬鈴薯的村民表示，為防止地下害蟲破壞作物，會使用這類高毒禁用農藥。

央視調查也發現，部分農資店明知甲拌磷被禁止銷售和使用，仍向種植戶販售；另有商家違規推銷中國嚴禁在蔬菜上使用的毒死蜱。

在廣西南寧海灣農資綜合市場，央視記者發現，有商家為躲避監管，將甲拌磷改名包裝為「毒·辛」，使禁用農藥以看似合規的形式出現在市場上。

在雲南昆明呈貢區多處物流園，央視記者也發現有物流車運輸氧樂果等農藥；一家物流門店門口，還擺放大量已禁止生產的克百威。物流人員稱，這類違禁農藥產品的發貨人十分隱蔽，實際寄貨人幾乎難以見到。

報導指，5月初，央視《財經調查》將調查證據移交農業農村部後，農業農村部牽頭組織部署，河南、江蘇、雲南、廣西四地相關部門配合，成立執法檢查組，針對生產、銷售、運輸禁限用農藥的商戶和企業展開專項查處。

5月8日，農業農村部執法檢查組赴江蘇徐州豐縣，對多家違規農資店突擊查處，現場查扣禁用農藥「甲·克」。同時，農業農村部另兩路執法人員分赴雲南昆明、廣西南寧，針對違規銷售、運輸禁限用農藥的農資門店和物流商戶進行突擊檢查，對查獲的禁用農藥依法查扣，並對違法違規門店進行關停、取締。

央視調查發現，部分農藥外包裝盒沒有生產廠家及生產地址等資訊；多家物流公司拒絕透露發貨人資訊，卻承認可運輸禁用農藥，甚至有人提出規避監管的做法。（央視財經）