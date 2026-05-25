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魯男接親路上才知新娘已婚有小孩 騙婚團夥還是家族企業

中國新聞組／北京25日電
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警方追回的禮品。（取材自紫牛新聞）
警方追回的禮品。（取材自紫牛新聞）

中國騙婚取財事件層出不窮，近日山東聊城莘縣公安局成功打擊一騙婚團夥，六名犯罪嫌疑人全部落網，被騙的9.7萬元（人民幣，下同，約2515美元）彩禮和相關禮品已全額追回。離譜的是，這群騙婚團夥中有三人是父母親和女兒，顯然是把詐騙當成家族企業。

揚子晚報報導，今年3月底，小章（化名）經車某等多名媒人介紹，與鄰縣女子王某相親。據警方調查，王某在相親過程中以父親偏癱、希望尋找能共同照顧父母的婆家為由，要求男方先支付8萬元聘金。由於小章一家急於促成婚事，當場交付現金。

數日後，車某等媒人再次聯絡小章，稱女方家屬要求支付見面禮後才能安排接親，並要求準備1.7萬元現金，以及菸酒、禮品等財物。小章依要求備妥相關物品後前往接親，卻在返程中發現，王某實際上早已結婚，並育有一名孩子。小章得知情況後，隨即向警方報案。

莘縣公安局董杜莊派出所調查指出，王某及其父母夥同車某、吳某等人，刻意隱瞞王某已婚事實，以婚姻介紹、聘金及見面禮等名義，向小章騙取共9.7萬元現金，以及多項菸酒與禮品財物。

警方進一步追查後發現，該團夥並非首次以相同方式實施詐騙。2025年11月，王某曾透過媒人吳某介紹，與河南濮陽一名村民相親，並以相似手法騙取6.6萬元聘金及禮品，涉案金額共約8萬元。

目前莘縣公安局已依法對包括王某及其父母、涉案媒人等在內的六名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。警方表示，截至目前，涉案的9.7萬元聘金、見面禮及全部禮品損失均已追回，並已返還給受害人，全案仍在進一步依法辦理中。

河南

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