受驚馬闖小區籃球場 貴陽5歲女童慘遭繮繩勒頸拖行2公里亡

小璇出事的地方。（取材自紅星新聞）

貴州省貴陽市5歲女童「小璇」放學後在住家小區籃球場玩耍， 突有兩匹發狂的馬闖進小區，其中一匹黑馬拴著幾米長的繩索，正巧纏住小璇的頸部，把小璇拖拽進樹林。小璇父母找到她時，她已被馬一路勒頸拖行約2公里，奄奄一息，送醫搶救無效死亡。其母崩潰哭喊：「媽媽多希望自己是超人，把那匹馬拉住」、「媽媽跑不過馬，媽媽好絕望」。警方稱，肇事馬匹主人也是小區居民，養馬是為謀利，已以涉嫌過失致人死亡罪嫌將他逮捕。

據紅星新聞報導，小璇出生於2020年6月，事發時還未滿6周歲，正在讀幼兒園大班，原計畫今年9月上一年級。其父嚴先生說，去年租住到都溪林場住宅小區是覺得這裡靠近林場，生態環境好，沒想到女兒就這樣沒了，讓他們好痛心。

事發在5月12日下午5時10分左右，小璇放學後和其他幾名小伙伴在區內的籃球場東南角玩耍，當時嚴先生還在外面上班，小璇母親熊女士在家照顧小璇的妹妹。目擊者陳先生稱，一黑一白兩匹馬當時無人看管，疑受驚擾後掙脫束縛衝進小區，其中黑馬拴著幾米長的繩索，繩索上配有可固定在地面的地釘，小璇被馬韁繩纏住頸部，隨即被馬匹拖拽著衝出小區，消失在附近樹林裡。

小璇生前照片。（取材自紅星新聞）

小璇母親聞聲立即下樓，隨即和陳先生一同進入樹林搜尋，最終在距離小區1公里多處，找到了奄奄一息的孩子。嚴先生說，小璇在被馬匹拖行的過程中，頭部、頸部、手臂等被多次撞擊，馬匹被路肩阻攔停下來後，小璇仰在地上呼吸微弱，經送醫急救，傍晚6時54分搶救無效死亡。5月20日，警方出具鑑定意見：小璇符合勒頸致機械性窒息合併顱腦損傷死亡。涉事馬匹已被處置。

嚴先生稱，涉事馬匹是居住在同小區的居民何某某所飼養，「何某某在小區後方山坡上搭建了簡易馬舍，馬舍距離小區居民樓約30米，他平時將馬匹帶到林場周邊，通過提供遊客騎行服務賺取費用」，但在小區附近養馬是否合法，相關單位一直沒給家屬一個說法。

貴陽市白雲區人民政府辦公室成立工作組調查，昨深夜發初查結果通報指出，事發當日，公安機關立即控制馬主人何某某並開展偵查工作，後於5月13日以涉嫌過失致人死亡對何某某執行刑事拘留，現已提請檢方批准逮捕，已立案偵查。

經核查，事發小區位於都溪國有林場範圍內，納入龔家寨街道劉莊街社區轄屬，由小區業主自主管理。何某某分別於2024年5月、2026年3月購入兩匹馬飼養，因養殖量未達規模，無需辦理備案手續。官方將依法依紀嚴肅追究相關單位和責任人責任，全面組織開展安全隱患排查整治。

小璇離世後，嚴先生夫婦悲痛不已，熊女士更是整夜難以入眠，每每想起孩子便傷心落淚。「媽媽把小小的你帶到人間，短暫卻溫暖了一段時光，離別猝不及防」，熊女士寫道：「媽媽多希望自己是超人，把那匹馬拉住，眼睜睜地看著你被拖走，媽媽跑不過馬，媽媽好絕望，好恨那個養馬的人」。