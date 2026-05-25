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「要上床她就吐」 結婚近2年零同房 夫怒討彩禮 妻稱是他不行

中國新聞組／廣州25日電
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當事人阿寬（化名）。（視頻截圖）
當事人阿寬（化名）。（視頻截圖）

福建寧德一對夫妻結婚近兩年無夫妻生活，男方懷疑女方騙婚，憤而向法院訴請離婚，並要求女方退還全部彩禮花費72萬元（人民幣，下同），稱妻子對他的肢體接觸極度抗拒，「只是抱了一下，她就渾身顫抖、衝進洗手間嘔吐」，他對這段婚姻已心灰意冷。其妻則稱曾試過兩次但丈夫都「不行」，嘔吐是因當時咳嗽，不是嫌棄丈夫而吐，她沒有騙婚，男方給的彩禮已花到所剩無幾，主張不應退還。

據瀟湘晨報、第一幫幫團報導，2024年5月，男子阿寬（化名）與女子阿婷（化名）經遠親媒人介紹訂婚，二人是遠房親戚，同年9月領證結婚。男方按當地習俗支付彩禮28.8萬元、三金首飾9.1萬元，加上婚宴酒席、紅包等支出總計72萬餘元，幾乎掏空家庭積蓄並借債。

婚後，阿婷長期以工作通勤不便為由獨居出租屋，每周僅短暫返回婚房一次，雙方始終無正常夫妻生活。阿寬稱，妻子對肢體接觸極度抗拒，「有一次是真的吐了，我抱著她的時候，她開始顫抖，跑到那個洗手間馬桶去吐」。他認為婚姻「名存實亡」，要求女方全額退還72萬元，包括彩禮、三金及婚宴等開銷。

女方則坦承自己存在心理障礙，強調並非故意騙婚。她表示，與丈夫結婚一年多從未同房的原因，是「 初次親密嘗試失敗後，第二次的時候，他（丈夫）的懊惱態度加劇我的緊張，第二次又沒成功對我刺激挺大，導致生理性排斥，我還是有點不大適應吧，都有」；阿婷並稱是因為嫌棄丈夫才顫抖嘔吐，是咳嗽到吐的。

至於彩禮，阿婷說，已用於共同生活，剩餘無幾，而婚宴、紅包屬自願消費，不應退還。女方父親則稱，兩人婚檢健康，嘗試同房但「過程不順」，且彩禮早退還男方。但遭男方否認。

由於調解無果，雙方最終決定走法律途徑解決糾紛。

律師指出，長期無夫妻生活雖非法定離婚事由，但結合分居事實及婚期不足兩年，足以證明「感情破裂」，法院大概率判離。若首次訴訟未判離，需分居滿一年再訴。據司法解釋，參考案例彩禮返還比例是60%到90%；據法律實踐，阿寬有望獲彩禮和三金部分約22萬到30萬，其餘消費性支出由男方承擔。

此事件在微博熱搜上引來超3千萬閱覽量，網友看法不一：「找罪受，這麼抗拒還結婚」，「既然那麼排斥，那為什麼要那麼多彩禮呢？」，「她只是抗拒這個男人，但是並不抗拒錢啊」，「拒絕主動退還彩禮，這不就是想騙婚嗎？」，「都說是騙，但是我傾向於女生是第一次，前幾次甚至可能每一次，如果緊張都會特別難受」，「因兩家是遠親關係，所以心理上總感覺彆扭？」，「婚姻除了那點事再沒有別的意義了嗎？」。

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