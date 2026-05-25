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老婆同意的？ 68歲男出軌90後 給她4800萬還生下雙胞胎

中國新聞組／北京25日電
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法槌示意圖。（取材自極目新聞）
法槌示意圖。（取材自極目新聞）

江蘇揚州市民李女士（化姓）近日向媒體求助稱，丈夫出軌一名90後女子，先後通過其身為股東的一家公司向該女轉帳，近5年時間共計近4800萬元（人民幣，下同），而且該女還為丈夫生下一對已經6歲的雙胞胎。她發現後氣得崩潰，將丈夫和該名90後女子告上法庭，要求撤銷贈予並返還錢款。不過其丈夫對此事的回應驚呆了不少網友，其稱，妻子全程知情並默許他「老來得子」，自己從沒想過離婚。

據現代快報報導，李女士和丈夫於1986年登記結婚，兩人育有一女，雙方結婚近40個年頭。然而2020年左右，李女士發現丈夫出軌了一名90後女孩，還育有一對雙胞胎子女，目前已經6歲。更令李女士沒想到的是，近期她才發現2018年9月至2023年4月期間，丈夫先後通過身為股東的一家公司陸續向出軌對象轉帳近4800萬元。

李女士認為，這些款項屬於夫妻共同財產，丈夫單方處置贈予應認定無效。為了維權，李女士雖崩潰，仍保持冷靜，沒哭沒鬧，隨即將丈夫和其出軌對象告上法庭，要求該女返還財產並支付相應利息。該案5月25日上午在揚州市江都區人民法院開庭審理。

其丈夫王先生（化姓）對此表示，自己確實和90後女子生下一對雙胞胎，但妻子李女士是同意的，「她全程知情並默許我『老來得子』的願望」。

王先生稱，自己從結婚至今身上沒有一張銀行卡，只有一張信用卡，平時用錢都是李女士負責還款，家裡的存款也都由李女士保管，自己從未給90後第三方轉過帳，至於公司與對方發生的錢款往來自己並不知情，也跟自己沒有任何關係。他還表示，雖然自己婚內出軌生了雙胞胎，但並未與90後女子一起生活，也從沒想過離婚。

李女士的代理律師、北京安劍律師事務所律師周兆成表示，夫妻對共同財產享有平等的處理權。如果一方在婚姻存續期間，基於不正當男女關係，擅自將大額夫妻共同財產贈予婚外第三者，既違背婚姻忠誠義務，也違反民法典相關規定及社會公序良俗，此類贈予行為依法通常應認定為無效，第三者理應全額返還所獲財物。

此事件經報導後隨即衝上了微博熱搜，截至5月25日上午10時，閱讀量已達6176.2萬，引發網友熱議。不少網友稱這起事件情節「太炸裂」、「4800萬，真有錢，這是直接把家底給搬空了啊」，「爺孫戀，還生娃」，「我怎麼感覺是夫妻合夥騙出一個孩子，然後公司經營不善，又合謀把錢要回來？」，「一個貪財一個好色，絕配」，「是不是叫弘曕和靈犀」，「真有錢」，「超級富豪啊」，「4800萬別說爺爺了，曾爺爺估計問題都不大」，「480萬都有人願意」。

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